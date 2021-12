Estos son los premios para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

La Conmebol repartirá más de US$ 244 millones entre sus asociados en 2022, US$ 15 millones más que este año, según anunció el lunes su presidente, Alejandro Domínguez, previo al sorteo de la primera fase de las copas Libertadores y Sudamericana del año próximo.

"El monto global se incrementará en US$ 15.100.000 pasando de US$ 229.260.000 repartidos en el 2021 a US$ 44.360.000 en el 2022", reveló Domínguez durante una transmisión virtual del sorteo de los torneos continentales de clubes.

El campeón de la Libertadores de 2022 recibirá US$ 16.000.000, un aumento de US$ 1 millón con respecto a lo ganado por Palmeiras por conquistar el título en 2021.

Esta cifra se suma a lo que el equipo vencedor vaya acumulando al superar las distintas etapas de la competición, cifra total que llega a los US$ 25.050.000 si se arranca desde la primera fase de grupos.

Por otra parte, también habrá mejoras en los montos otorgados en la primera fase (fijado en US$ 400.000), segunda fase (US$ 500.000) y en la tercera fase (US$ 600.000) de la Libertadores.

Montevideo City Torque jugará la primera fase contra Barcelona de Guayaquil y Plaza Colonia disputará la segunda contra The Strongest.

La final de la Copa Libertadores de 2022 se jugará en el estadio Monumental de Guayaquil, sede de Barcelona de Ecuador, el 29 de octubre.

Libertadores US$ Premios 2021 1ª fase 400.000 350.000 2ª fase 500.000 500.000 3ª fase 600.000 550.000 Fase de grupos 3.000.000 3.000.000 Octavos de final 1.050.000 1.050.000 Cuartos de final 1.500.000 1.500.000 Semifinal 2.000.000 2.000.000 Vicecampeón 6.000.000 6.000.000 Campeón 16.000.000 15.000.000

La Copa Sudamericana también aumenta premios

El presidente Domínguez también remarcó que el campeón de la Copa Sudamericana de 2022 se hará acreedor de US$ 5.000.000, US$ 1 millón más en relación con el premio que se llevó el ganador de la edición 2021, Athletico Paranaense.

En la primera fase se enfrentan entre si los equipos de un mismo país de Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay (Cerro Largo contra Wanderers y River Plate frente a Liverpool) y Venezuela.

Dos equipos de cada uno de estos países pasarán a la fase de grupos, en al que se unirán a los seis representantes de Brasil y Argentina y los cuatro que resulten eliminados en la tercera fase previa de la Copa Libertadores de América.

Por otra parte, los premios para la Recopa Sudamericana 2022 -que enfrenta a los vencedores de la Libertadores y la Sudamericana de 2021- también aumentarán, quedando en US$ 1.600.000 para el ganador y US$ 800.000 para el perdedor.

Finalmente, Domínguez calificó de "histórico" el premio establecido para el campeón de la Copa Libertadores femenina del año próximo: US$ 1.500.000, mientras que el vicecampeón se quedará con US$ 500.000.

"Queremos potenciar el fútbol en todas sus modalidades y en los dos géneros. Y devolviendo al fútbol lo que es del fútbol también recuperaremos nuestra identidad. Ese es el camino para conquistar el mundo nuevamente, a nivel de clubes y de selecciones", dijo Domínguez.

Sudamericana US$ Premio 2021 1ª fase 225.000 225.000 Fase de grupos 900.000 900.000 Segundos de cada grupo 120.000 120.000 Octavos de final 500,000 500.000 Cuartos de final 600.000 600.000 Semifinal 800.000 800.000 Vicecampeón 2.000.000 2.000.000 Campeón 6.000.000 5.000.000

