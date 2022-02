Uruguay-Perú en marzo: la AUF quiere recaudar US$ 1 millón con los hinchas peruanos, por Eliminatorias

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó en US$ 300 el precio de venta de las entradas para los hinchas peruanos que quieran ver Uruguay-Perú por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, el 24 de marzo en el Estadio Centenario.

Los valores fijados para encuentro por la penúltima fecha del clasificatorio y con ambos en busca del pase al Mundial, disparó la polémica en Perú, en donde los hinchas se quejan por el alto precio de las localidades, con las que la AUF planea recaudar US$ 1.050.000 por los 3.500 lugares que pone a la venta en el sector visitante de la tribuna América.

Quejas en Perú

Al conocerse este lunes que las entradas iban a tener ese costo, hubo reclamos de hinchas peruanos por el valor estipulado por la AUF.

La selección de la franja roja tiene su hinchada oficial, la que emitió un comunicado cuestionando los precios fijados, los que fueron considerados “excesivos” y que “perjudica a los hinchas peruanos que desean asistir al partido trascendental para ambos equipos”.

Comunicado sobre el precio de entradas para el público visitante al Uruguay - Perú pic.twitter.com/8VfkeEH03T — Sentimiento Blanquirrojo (@SENTIBLANQUIRRO) February 15, 2022

Los peruanos ponen especial énfasis al considerar el tema en que los US$ 300 para este partido es hasta ocho veces más caro que los US$ 37 que se fijaron para el público venezolano en el anterior partido de la celeste en el Centenario, cuando los hinchas agotaron el sector de la tribuna América.

Con los venezolanos la AUF recaudó US$ 129.700, y con los peruanos aspira a embolsar US$ 1.050.000.

Por esos motivos, piden a la AUF “reconsiderar el precio de las entradas visitantes o asignarnos otra tribuna con precios accesibles”, según indica la nota, donde se agrega que se tome en cuenta “el buen trato y comportamiento entre hinchas visto en encuentros anteriores de ambos seleccionados”.

La explicación de la AUF

Para fijar ese precio la AUF realizó un estudio, explicaron a Referí desde la sede de la calle Guayabos, desde donde indicaron que en las últimas horas hicieron llegar a la Federación Peruana de Fútbol un instructivo de venta de los boletos que se realizará exclusivamente a través de agencias de viajes y operadores turísticos.

Hinchas de Perú

Uno de los aspectos que tuvo en cuenta la AUF para fijar ese precio es que al ceder ese sector del Centenario exclusivamente a los visitantes, habrá público uruguayo que se quedará sin ingresar al estadio que promete tener entradas locales agotadas, por la importancia de los puntos en juego.

“Sabemos que no es un precio popular, pero también teníamos que contemplar, que fue lo que le explicamos a la Federación Peruana, que esos lugares que les vamos a dar, son uruguayos que no van a poder ir al partido”, indicaron desde la AUF.

“Pusimos en lugar lo que es la parte de la deportividad y que los peruanos que quieran venir, puedan venir. Obviamente, desde el punto de vista económico tenemos que hacerlo valer y entendemos que es un precio que soporta”, agregaron.

El estudio de la AUF le permitió saber que los hinchas peruanos que van a venir lo harán en vuelos chárter o por avión de líneas, y que van a venir a hoteles y hospedajes, con traslados en el país.

Por esa razón, las entradas para los peruanos la AUF las puso a la venta exclusivamente en paquetes turísticos.

“Entendemos que ese precio lo soportan bien, porque si no se lo poníamos nosotros se lo iban a poner los operadores. El negocio de los operadores no es la venta de entradas, sino tenerlas para poder generar el otro negocio (hotelería, traslados, pasajes)”, indicaron.

La comercialización de las entradas para este partido se hizo con el foco puesto en los operadores turísticos, agencias y empresas de Perú que se dedican a la venta de entradas y hospitality (traslados, actividades, paseos, visita a estadios) en el fútbol, agregaron desde la AUF. “Entendemos que el público común se puede quejar, pero no hemos tenido quejas, por lo menos de los operadores, ninguna”, indicaron.

El otro detalle importante es que las entradas en Perú no se venderán de forma individual, el público no puede comparar su entrada en boleterías ni a través de ninguna aplicación, sino en paquetes y pueden tener descuentos según la cantidad que compren los agentes.

“Solo se venden en paquete y por operadores turísticos que tiene que hacer una pre reserva y después una reserva girando el dinero y con los nombres, porque las entradas son nominadas”, explicaron.

También adelantaron que los hinchas peruanos no podrán ingresar a los sectores reservados para el público uruguayo porque se debe ingresar con documento de identidad. Solo podrán acceder aquellos que tengan doble nacionalidad o cédula uruguaya.

La capacidad del Centenario y qué ocurrió con Venezuela

La AUF dispone para los visitantes un sector de la tribuna América que tiene capacidad para 3.500 espectadores. Es el mismo que destinaron el 1° de febrero para los venezolanos, y en anteriores Eliminatorias para todos los hinchas extranjeros que llegan al país.

Con este aforo para hinchas peruanos a un valor de US$ 300 por cada entrada, la AUF podrá recaudar hasta US$ 1.050.000 solo con los hinchas visitantes.

Según pudo conocer Referí, la intención del comité ejecutivo de la AUF es realizar un ajuste a los precios populares del partido ante Venezuela para los lugares destinados para los hinchas uruguayos en las tribunas Olímpica y América y mantener las cabeceras en el mismo precio, $ 390. En el encuentro del 1° de febrero, la entrada más cara costó $ 1.590.

Desde la AUF dijeron que para el partido con Venezuela hubo 54.000 lugares disponibles en el Estadio. De ese total, 3.500 fueron bloqueados para los venezolanos (tribuna América) y 3.000 son invitaciones para niños que juegan en clubes de baby fútbol y para escuelas (platea Olímpica). El público uruguayo dispone de 47.500 boletos.

Para Uruguay-Venezuela agotaron las entradas (49.396) y recaudaron $ 31.224.500 (US$ 693.877).

Al menos 300 vendrán de todas formas

Desde la barra oficial de la selección de Perú ya confirmaron que al menos 300 integrantes del colectivo de hinchas estarán en el partido a pesar del precio de las entradas.

"Los peruanos que estamos viajando, de todas maneras, lo haremos. Solo de las barras seremos como 300, sin contar los que viajan sueltos y los muchos peruanos que cruzarán de Argentina", dijo uno de los organizadores a El Comercio.

También señalaron que mantienen el pedido de que se bajen los precios y agregaron que en caso de que no se tenga en cuenta la solicitud, podrían ir a otras zonas del Centenario, algo que no será posible porque no podrán comprar entradas con documento peruano y si lo hicieran con documentación apócrifa no podrán ingresar al Estadio.

"Reconsidere ese precio dado que todavía no es oficial. Si nos va a tocar, habrá que ver opciones de ir a otra zona o, finalmente, comprar la de US$ 300. Es incierto aún el panorama", señaló.

Además, el grupo de hinchas incaico negó que la Federación Peruana les brinde entradas. "La FPF nunca subvenciona entradas, al menos a las barras, ni en Lima ni en el extranjero, en ese sentido lo máximo que a veces hacía era ser intermediario para comprar las entradas a través de ellos, más de eso, nada".