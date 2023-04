Embajada de Uruguay en Venezuela está acéfala tras retiro de encargado de negocios

La embajada de Uruguay en Caracas atraviesa desde fines de marzo una situación inusual, ya que quien estaba como encargado de negocios, Carlos Bentancour, se jubiló pero su sucesor, el político tacuaremboense Eber Da Rosa, aún no se instaló en Venezuela.

Esta descoordinación hace que la embajada esté acéfala dado que no hay funcionarios que estén en condiciones de firmar algunos trámites cotidianos, y continuará así –al menos– hasta mitades de mayo, la fecha primaria en que Da Rosa tiene previsto arribar.

Según dijeron a El Observador fuentes diplomáticas, lo habitual –en circunstancias normales– cuando hay un cambio de embajadores es que se coordinen el arribo y la salida para evitar problemas por falta de jerarcas.

Pero en este caso, eso no ocurrió debido a que Bentancour tenía como fecha de jubilación el 31 de marzo y Da Rosa no logró llegar antes debido a una demora en los trámites y la documentación que necesita, según argumentó el embajador designado en conversación con El Observador.

Camilo dos Santos

La embajada en Venezuela está acéfala

La designación del exintendente de Tacuarembó fue firmada por el presidente Luis Lacalle Pou el 9 de marzo y señala que de forma previa el gobierno venezolano concedió el beneplácito de estilo para el ahora funcionario del Servicio Exterior.

En 2015, Uruguay dejó de tener embajador en Venezuela y pasó a tener encargados de negocios. La decisión de enviar un embajador político provocó polémica ya que supone elevar la relación diplomática, aunque Lacalle Pou le ha quitado peso y reiterado que sigue pensando que es "una dictadura". "Lo único que hicimos fue nombrar un embajador, tenemos en Cuba y en otros países", expresó meses atrás.

Pese a que Venezuela dio el beneplácito, el planteo provocó críticas del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. "Uno no entiende a ese presidente (por Lacalle Pou). No lo entiende porque él designa un embajador y después sale diciendo que Nicolás (Maduro) es un dictador", dijo en un programa venezolano

"¿Quién lo obliga a que designe embajador aquí en Venezuela? No hace falta, eso no se entiende”, agregó y cuestionó: “¿Quién le dio la orden a usted de que nombrara un embajador? Porque la única manera que se haga algo así (es) que alguien le está dando una orden si no cree en lo que está haciendo”.

El perfil del nuevo embajador

La propuesta para que Da Rosa sea embajador en Caracas fue realizada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en setiembre del año pasado. Luego, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores lo llamó para manifestarle que su nombre estaba siendo considerado por el canciller Francisco Bustillo.

Da Rosa es un dirigente nacionalista de Tacuarembó que ha ocupado diversos cargos. En 1985 fue electo edil y cinco años después resultó diputado por el departamento. En 1995 ganó las elecciones y asumió como intendente, cargo en el que se mantuvo hasta 2005. Ese año fue senador, banca que renovó en 2010. En 2015 volvió a ser electo intendente.

Desde 2019 su periplo político ha sido cambiante. En las elecciones internas pidió el voto por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, como precandidato del “grupo de los intendentes” denominado Mejor País pero en octubre apoyó la lista al Senado de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, con el que estuvo vinculado históricamente.

Una vez que Lacalle Pou llegó al gobierno, su nombre fue manejado para integrar el Tribunal de Cuentas en representación del sector de Juan Sartori tras un ofrecimiento del dirigente Alem García, con quien se conoce del Movimiento Nacional de Rocha, algo que no ocurrió dado que oficialismo y oposición no han logrado ponerse de acuerdo para destrabar la situación.