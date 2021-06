Embajadora de Palestina afirma que Uruguay dejó de estar "del lado correcto de la historia"

"Voy a pedir que por un momento los honorables diputados se pongan en nuestros zapatos y nos digan: ¿qué harían si su país fuera ocupado, su pueblo perseguido, sitiado, masacrado? Más aún: ¿qué hicieron para lograr su independencia y poner fin a la opresión de su pueblo?".

Esta pregunta la planteó ante un grupo de parlamentarios uruguayos la embajadora del Estado de Palestina ante Uruguay, Nadya Rasheed, que el viernes pasado compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes para exponer la postura de su gobierno en torno al conflicto recientemente reavivado entre israelíes y palestinos.

En su exposición, Rasheed se mostró crítica ante el cambio experimentado en la política exterior uruguaya en torno al histórico conflicto de Medio Oriente.

Es que, a principios de este mes, cuando se sucedía la escalada de bombardeos mutuos, un comunicado de la cancillería uruguaya condenó los ataques “terroristas” con misiles desde Gaza hacia Israel, perpetrados por la organización islamista Hamás, y reivindicó el legítimo derecho del país a defenderse de agresiones. Pero nada decía de la respuesta israelí sobre el accionar de su ejército, ni mencionaba a las víctimas civiles palestinas. Los enfrentamientos causaron más de 230 muertos del lado palestino, unos 60 de los cuales niños y muchos combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica, y 12 muertos en Israel, entre ellos un niño de seis años, una adolescente de 16 años y un soldado.

Al comunicado de la cancillería se le sumó, la semana pasada, el voto contrario de Uruguay a la creación de una comisión en la ONU que investigue presuntas violaciones de los derechos humanos en el marco del último conflicto entre Israel y Palestina.

Rasheed recordó en el Parlamento que Uruguay "estaba del lado correcto de la historia" cuando en 2016 votó en Naciones Unidas la Resolución 2334, que condenó los asentamientos judíos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

"Necesitamos que Uruguay continúe del lado correcto de la historia y nos ayude a alcanzar una solución justa y duradera entre Israel y Palestina, basada en los parámetros consagrados en el derecho internacional", pidió.

Además lamentó que Uruguay, al igual que otros países occidentales, hayan enfatizado en "el supuesto derecho" de Israel a defenderse. "Israel ha tomado este supuesto derecho como luz verde para atacar al pueblo palestino. Confía en que aquellos que mantienen su derecho a la legítima defensa no lo responsabilizarán por ningún delito contra la población civil", afirmó.

En ese marco, volvió a preguntarle a los diputados: "¿La violencia es considerada terrorismo cuando es cometida por palestinos, y es autodefensa cuando es cometida por Israel? En caso afirmativo, ¿deberíamos asumir que a los palestinos no solo se les niega la libertad y la autodeterminación, sino que incluso se les niega el derecho a resistir?".

Rasheed fue especialmente crítica ante el voto negativo de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó establecer una investigación independiente sobre violaciones del derecho internacional humanitario durante la última escalada de violencia en la Franja de Gaza. "El mensaje que se envía es que las vidas de los palestinos son indignas, que el derecho internacional es inefectivo en nuestro caso y que, lejos de ser neutral, toma el lado del opresor", aseguró.

Al respecto, la embajadora palestina consideró "interesante" que los argumentos de Israel para oponerse a esta investigación sean similares a los que, en su momento, manejaron regímenes como el de Augusto Pinochet en Chile o el apartheid de Sudáfrica.

La diplomática afirmó que Uruguay apoya una solución de dos Estados, "pero decirlo no es suficiente, se requiere acción; el voto de Uruguay, importa", dijo.

Rasheed afirmó comprender que Uruguay tiene amistad también con Israel. “Pero me gustaría que un buen amigo nos dijera cuando algo esta mal. Es mucho más fácil ser neutral, pero en este último tiempo Uruguay no fue muy neutral”, aseguró. “Esto no es tomar e lado pro Palestina o pro Israel, esto es tomar el lado de los derechos humanos”, concluyó.

Israel y Hamás, junto con la Yihad Islámica, segundo grupo islamista armado de Gaza, aprobaron el 20 de mayo un cese del fuego tras más de diez días de sangrientos enfrentamientos. En primer lugar, Hamás había lanzado las hostilidades el 10 de mayo con salvas de cohetes hacia Israel en solidaridad con centenares de palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar santo del islam.

Tras estos primeros disparos de cohetes, Israel lanzó una operación militar para "reducir" las capacidades militares de Hamás al lanzar bombardeos aéreos contra el microterritorio de dos millones de habitantes bajo bloqueo israelí. Por su lado, Hamás y la Yihad lanzaron más de 4.300 cohetes hacia Israel, una cantidad de una intensidad nunca vista contra ese país, que dispone de un escudo antimisiles que interceptó el 90% de los proyectiles.

Bustillo deberá explicar

Las críticas de Rasheed a la postura uruguaya generaron la reacción de los diputados de la coalición de gobierno.

“Sentí como que se nos increpaba un poquito, pidiéndonos que nos pusiéramos de un lado o del otro”, comentó la nacionalista Nancy Núñez. “No está en nuestro ánimo ponernos de un lado o del otro del mostrador”, señaló.

Su correligionario Juan Martín Rodríguez respondió por su parte que las decisiones tomadas por la cancillería provienen de autoridades legítimamente electas y que representan al país.

En el Frente Amplio, el diputado Daniel Caggiani anunció que el canciller Francisco Bustillo será convocado la próxima semana a la comisión para explicar el motivo por el que Uruguay votó en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Lamentablemente terminamos votando junto a Camerún, República Checa, Malaui o las Islas Marshall. El gobierno de Brasil, el de Bolsonaro, por lo menos se abstuvo", ironizó.

La presencia de Bustillo servirá para avanzar en la votación en la Cámara de Diputados de una declaración de consenso sobre el reciente conflicto en Gaza, en la que siguen trabajando blancos y frenteamplistas.

La violencia no terminará

La presencia de Rasheed en la comisión fue posterior a la comparecencia del embajador de Israel en Uruguay. Al respecto, la diplomática palestina rebatió las afirmaciones de su contraparte, de que los ataques sobre Gaza fueron en respuesta a los bombardeos de Hamás.

Rasheed coincidió en que el detonante de esta última escalada fue el desalojo de una familia palestina del barrio de Sheij Jarrah, en Jerusalén. Sin embargo, sostuvo que no se trató de una “disputa inmobiliaria” por la falta de pago de alquiler. Según dijo, se trató de desalojos forzosos de palestinos que viven desde 1948 como refugiados, a manos de "colonos judíos fanáticos religiosos, nacidos y criados en lugares como Nueva York".

La embajadora palestina señaló que, en varias instancias, la verdadera historia es "omitida a propósito", girando el foco hacia Hamás.

Rasheed desaprobó el lanzamiento de misiles de parte del grupo terrorista Hamás hacia Israel, pero dijo que antes y después de esta escalada, el problema es otro. "Hamás nació hace 33 años, y la ocupación permanece desde hace 54 años. La negación de nuestros derechos, la ocupación colonial de nuestra tierra, la opresión de nuestro pueblo; eso es lo que tiene que terminar", afirmó.

El saldo de la última escalada fue, además de los muertos, el de unos 75 mil desplazados. “Todo esto en medio de una pandemia, en la que solo el 1% de los palestinos está vacunado, porque Israel los dejó afuera de su tan alabada campaña de vacunación", finalizó.

El Observador, con información de AFP