Israel-Hamás: blancos y FA en busca de declaración común que posiblemente llegue tarde

El Partido Nacional y el Frente Amplio comenzarán a trabajar para consensuar una declaración que exprese en el Parlamento una postura común sobre el conflicto que enfrenta al Estado de Israel y a la milicia islamista palestina Hamás.

El desafío se presenta difícil. Las respectivas propuestas guardan significativas diferencias y reflejan los distintos enfoques que ambas fuerzas políticas mantienen sobre el asunto.

Y, aún si se logra, es probable que la eventual declaración conjunta llegue demasiado tarde, ya que este jueves Israel y Hamás anunciaron que aprobaron un acuerdo de cese del fuego tendiente a poner fin a más de diez días de sangrientos enfrentamientos, y en la Cámara de Diputados el tema recién se discutiría en el plenario de la primera semana de junio.

La moción nacionalista va en línea con la postura expresada días atrás por el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proyecto de resolución repudia los “ataques terroristas que viene padeciendo el Estado de Israel” y expresa su “solidaridad” con ese país. También se subraya el profundo dolor por los muertos y heridos provocados por la “barbarie”.

Los nacionalistas subrayan que Israel es “aliado natural” de Uruguay por su “inclaudicable defensa de los valores democráticos y del Estado de Derecho”, principios fundamentales “que no toleran quienes con sus ataques pretenden destruir la convivencia pacífica”.

Los blancos hacen extensivo el apoyo a los uruguayos que residen en Israel y que comparten los momentos de extrema gravedad.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez explicó que la resolución de su partido hace referencia a una “cuestión puntual” como es el conflicto entre Israel y el “grupo terrorista” Hamás, diferenciándolo del que presentó el Frente Amplio, que considera “más abarcativo” y va “más allá de este conflicto”.

Rodríguez confió en que la “larga tradición” de acuerdos en el Parlamento uruguayo haga posible una declaración única.

Por su parte, el proyecto del Frente Amplio hace referencia a la escalada de violencia “entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina en territorio ocupado” cuando, técnicamente, el conflicto no es con la Autoridad Nacional Palestina.

La oposición hace foco en los “valores históricos” demostrados por Uruguay en reconocer a los dos estados, tanto palestino como israelí, de acuerdo a lo que establece la Organización de las Naciones Unidas.

Sin mencionar a un agresor determinado, el Frente Amplio expresa su rechazo al “bombardeo y ataque indiscriminado por fuera del Derecho Internacional que ha dejado un trágico saldo de civiles muertos, entre ellos mujeres y niños” y expresa su solidaridad con las víctimas, tanto israelíes como palestinas.

Se solicita el respeto a la ciudad de Jerusalén como territorio neutral y un cese al fuego inmediato garantizado por el cumplimiento de los mandatos internacionales.

MOHAMMED ABED / AFP

Una vista general de la ciudad de Gaza antes del inicio de un alto el fuego negociado por Egipto entre Israel y los dos principales grupos armados palestinos en Gaza

Finalmente, el Frente Amplio insta al gobierno uruguayo a sumarse al respaldo de los procesos de mediación y de diálogo que varios países árabes están realizando para pacificar la zona.

Al respecto el diputado Daniel Caggiani dijo a El Observador que la postura del gobierno de Luis Lacalle Pou en este conflicto está siendo muy poco equilibrada y no respeta el tradicional posicionamiento de Uruguay.

“Lamentablemente ha exhibido una defensa a ultranza de Netanyahu, que viene siendo bastante cuestionado a nivel internacional”, señaló.

Caggiani recordó la relación que Uruguay tiene con los países árabes y con la presencia de una fuerte comunidad de ese origen en un país que siempre tuvo posiciones de vanguardia al reconocer y defender, desde un inicio, la existencia de dos estados en esa zona de conflicto.

Agregó que el gobierno de Lacalle Pou “tira por la borda” esa tradición al posicionarse en un respaldo explícito a Israel, algo que “no le conviene” a Uruguay.

"Respuesta mesurada y quirúrgica"

El embajador israelí en Uruguay, Yoed Magen, pidió ser recibido esta semana por las comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y Diputados. Su objetivo era que los legisladores uruguayos conocieran “de primera mano” la posición de su país en el conflicto. Conflicto que, aclaró, no es con el Estado de Palestina sino con Hamás y “otras organizaciones del terror”.

Uno de los puntos que estuvo en discusión fue el supuesto uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel para responder a los bombardeos de Hamás sobre su territorio.

“Los terroristas lanzaron hasta hoy (jueves) más de 4.200 cohetes contra las ciudades israelíes de manera indiscriminada” dijo Magen, que se preguntó si “sería proporcional que Israel lanzara en respuesta 4.200 misiles contra Gaza”.

Explicó que su país se limitó a proteger a su población y a frenar los lanzamientos de cohetes enemigos. Y que para eso “hacemos todo lo posible y necesario”.

“La respuesta israelí ha sido sumamente mesurada y quirúrgica. Elegimos únicamente blancos que forman parte del aparato militar de Hamás. No buscamos atacar a civiles ni zonas residenciales”. En ese sentido acusó a Hamás de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos y de disimular sus instalaciones. “Hacemos todo lo posible por evitar las consecuencias sobre los civiles”, aseguró.

Como ejemplo, el embajador mostró a los legisladores una serie de videos. En uno, se muestra el Ejército Israelí abortando una operación luego de certificar que en la zona en cuestión había niños. Otro revela que pilotos demoraron el ataque contra un edificio hasta asegurarse que en su interior no quedaba ningún civil.

“Israel lamenta cada muerto, tanto israelí como palestino. Hamás celebra cada muerto, tanto israelí como palestino. Los exhiben como si fueran trofeos”, afirmó.

El diplomático ironizó con el presunto detonante del conflicto, el desalojo de familias Sheij Jarrah, un barrio musulmán de Jerusalén. “Se trata de cuatro familias que no pagaron renta durante 20 años. No creo que por esto se lanzaran más de 4.000 misiles contra Israel”.



Magen llamó a tener en cuenta que Hamás “quiere la destrucción de Israel y así lo aclara en su carta orgánica” y se preguntó qué país del mundo toleraría un “ataque indiscriminado” como el de Hamás. “Israel no es la excepción. La guerra no es con los palestinos, es con los grupos de terror”, sentenció.

Bustillo con embajadores árabes

La Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados tenía previsto recibir este jueves a la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed pero la diplomática debió postergar su presentación porque tenía concertado un almuerzo protocolar con el canciller Francisco Bustillo. Finalmente, comparecerá el miércoles 26 de mayo.

Junto a Rasheed también participaron del almuerzo representantes de otros países árabes, en el marco del habitual relacionamiento diplomático. Según pudo saber El Observador, allí se discutieron temas comerciales.

A destiempo

La dinámica parlamentaria genera que muchas veces el Poder Legislativo uruguayo llegue a destiempo a pronunciarse sobre conflictos internacionales. Los legisladores tienen aún en carpeta una propuesta de declaración sobre la segunda guerra de Nagorno Karabaj, que enfrentó a fines del año pasado a Armenia con Azerbaiján, y que finalizó en noviembre de 2020, con un alto al fuego patrocinado por Rusia.



Ahora, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado procura consensuar una declaración sobre la situación de violencia que se vive en Colombia. El Frente Amplio presentó esta semana una propuesta que exhorta al gobierno colombiano a “cesar la represión contra los manifestantes” y le piden al gobierno uruguayo que condene esos “hechos represivos”.



Los blancos presentaron este miércoles una contrapuesta que, a juicio del senador Gustavo Penadés, elimina el “exceso de calificativos” del planteo opositor para que no se interprete que el Parlamento “toma partido”.



Así, sobre la base de los dos textos, se tratará de elaborar una declaración conjunta para poder presentarla en forma “urgente” ante el Senado.