Emprendió con olivares en el litoral y apuesta a que sus productos sean insiginia como los cítricos

Carlos Franchi (72) es de Salto, pero llegó a la capital cuando era joven para estudiar y superarse. Se recibió de contador público y, más adelante, en su camino profesional, trabajó en Unidad Coronaria Móvil (UCM). El paso por esta empresa lo retrotrajo, sin proponérselo, a sus raíces.

"En el intercambio con los médicos aprendí sobre todas las bondades del aceite de oliva como alimento; los médicos lo recomendaban todo el tiempo por ser considerado un superalimento", indica Franchi en diálogo con Café & Negocios.

Pero la historia de Franchi con las plantaciones de los olivos no comenzó en ese momento. “Aunque los cultivos fueron cambiando en el litoral a lo largo de los años, Salto y Paysandú fueron referentes en el cultivo de olivos durante la década de 1950; lo sé bien porque mi padre se dedicaba a eso”, recuerda.

El resto de la historia continúa varias décadas después, en 2005. Franchi decidió dar un paso más y salir de su zona de confort para emprender. Fue en ese entonces cuando le propuso a su amiga, la doctora Ana María Sala, asociarse para retomar sus raíces y plantar olivos en Salto, luego de haber construido su vida en la capital.

Gentileza Olivares Salteños

El aceite de oliva que produce Olivares Salteños

Ese fue el germen de Olivares Salteños. Podría tratarse de un intento del contador por remontar los tiempos de su padre, pero Franchi pensó en grande desde el principio. La tierra que seleccionaron para comenzar con el emprendimiento ya guardaba —en los comienzos— un espacio para la planta procesadora, que llegaría más adelante.

Con el transcurso de los años, productores de la zona se fueron sumando a la iniciativa y comenzaron a plantar en sus tierras. En la actualidad, son 17 los productores que se vincularon a Olivares Salteños.

Los emprendedores comenzaron a plantar 10 hectáreas por año desde 2005, cuando iniciaron el negocio; desde el último tiempo, esta cifra trepó a 20 o 30 hectáreas por año, conforme se fueron integrando más productores al modelo de negocio.

En la actualidad, Olivares Salteños tiene plantaciones en 100 hectáreas, aunque, según calcula Franchi, el área de influencia ya alcanza las 400 hectáreas para continuar plantando. Y, de continuar con esta tendencia, el empresario apunta a generar una zona característica en el litoral para los próximos cinco años, cuya centralidad sea la aceituna y que esta acompañe a los cítricos, alimentos insignia en ese sitio del país.

El negocio cuenta con una maquinaria que le permite abarcar todo el arco productivo y luego la empresa también se encarga de la venta y distribución del producto.

El tiempo también llevó a que los productos que ofrece Olivares Salteños se diversifiquen, y comenzaran a producir, además del aceite de oliva extra virgen, cosméticos de base vegetal. Fue así como nació la línea de cosméticos —tanto para piel como para cuerpo— Dermoliva, en alianza con un laboratorio que se especializa en el cuidado de la piel, Dermaguls.

Año a año, la empresa viene escalando entre un 33% y 35%. No obstante, durante el 2022 esta tendencia se rompió, debido a la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina, que afecta, particularmente, al litoral. "Me animo a decir que 2022 fue el único año que no crecimos e, incluso, quizás nos retrajimos entre un 2% y un 2,5%; la competencia fue muy fuerte", detalló Franchi, en referencia a los pobladores que cruzan la frontera para abastecerse del lado argentino.

De todas maneras, el empresario espera retomar la tendencia al alza en cuanto al crecimiento de esta empresa y espera poder exportar de cara al 2024, en base al incremento de materia prima en los próximos meses. "Nuestra planta procesadora hoy trabaja al 50%, nuestro objetivo es que trabaje a capacidad plena de hoy a los próximos tres, cuatro años; esto significará la obtención de 250 mil litros por año de aceite de oliva", explica el contador al respecto.

Gentileza Olivares Salteños

Cosmético de la empresa salteña

El litoral, Montevideo y la costa este del país son las zonas de venta más importantes para los productos de Olivares Salteños, aunque "se pueden encontrar en casi todos los departamentos", apunta el empresario.

De hecho, los aceites y cosméticos que nacen en Salto se encuentran en todos los supermercados del departamento y también en otras cadenas demayor alcance como Disco, Devoto y Géant. De todos modos, la empresa cuenta con una clientela fija, a la que le hacen llegar sus productos de manera directa. "Le vendemos de manera directa a mil familias que compran regularmente", indica.

Franchi y su empresa recurrieron al programa de Presidencia Sembrando para apalancar su emprendimiento. "Este programa fue muy importante en la vida de la empresa; nosotros veníamos trabajando con mucho esfuerzo y logramos muy buenos resultados", expresa el empresario.

En su visión, Sembrando apalanca a los emprendimientos en el área comercial, que es el motor de todo el emprendimiento; "esto Lorena Ponce de León lo tiene muy claro al igual que toda la gente que compone el programa", concluye Franchi.