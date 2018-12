En Atlético de Madrid confían en renovarle el contrato a Godín

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, expresó este martes que el conjunto rojiblanco tiene un equipo que, "si todos están bien y no hay lesionados, no hace falta traer a nadie" y dijo que "no hay que preocuparse" por la renovación del uruguayo Diego Godín, porque "todo se solucionará".

El central finaliza contrato el próximo 30 de junio con el club rojiblanco. "No hay que preocuparse, creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones", declaró el presidente de Atlético en Brujas, donde llegó esta mañana y donde seguirá en vivo el partido de la Liga de Campeones de su equipo de esta noche.

"Siempre se está hablando con todos los jugadores en cada momento, en cada segundo y en cada minuto", añadió Cerezo, que apuntó que el Atlético "siempre es generoso con todos los que trabajan en el club", en referencia a si la entidad podría plantearse renovar por más de una temporada al central, una vez que la política actual del equipo rojiblanco es ampliar curso a curso el vínculo de los futbolistas que superan los 30 años. Godín tiene 32.

Godín: "No he renovado, pero estoy tranquilo"

Por su parte, Godín aseguró este lunes que no ha renovado aún su contrato con el club rojiblanco, que concluye en 2019, pero remarcó que está "tranquilo".

"No he renovado con el club, pero estoy tranquilo. Estoy centrado en competir y ahora he estado centrado en recuperarme. Con tranquilidad y ya se verá lo que tenga que ser y cómo se va dando el año", explicó el capitán del Atlético en rueda de prensa en el estadio Jan Breydel de Brujas, donde este martes juega contra el equipo local en la última jornada de la fase de grupos.

Otro que se refirió al tema fue Diego Simeone, el DT de los colchoneros quien espera contar con el uruguayo.

"Ojalá se pueda resolver de la mejor manera. Si me preguntas a mí, está claro que me gustaría que esté resuelto, pero entiendo que el club está haciendo sus gestiones y al mismo tiempo el jugador está esperando tener una resolución para poder decidir qué hacer en su futuro", opinó el Cholo.

