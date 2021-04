En la coalición de gobierno "hay zeligs" que “se transforman para agradar”, critica Bordaberry

El exlegislador Pedro Bordaberry apuntó contra “algunos integrantes” de la coalición de gobierno que “se transforman para agradar al grupo que escuchan o que los rodea”, al proponer más restricciones al gobierno, como lo hace el Frente Amplio o algunos sectores.

“El problema son los que, integrando el oficialismo multicolor, se empiezan a desmarcar del gobierno. Son quienes escuchan a la oposición pedir medidas y restricciones y se suman (...) Se puede terminar como el desgraciado Leonard Zelig que de tanto buscar empatía terminó agradando a los nazis y trabajando con ellos en los años previos a la Segunda Guerra”, apuntó.

En su columna publicada este domingo en El País, asemeja la situación a la de Leonard Zelig, el personaje ficticio de una película de Woody Allen. “Convertirse en modernos zeligs es el peligro que enfrentan hoy algunos de los integrantes de la coalición republicana. En especial en tiempos de crisis y decisiones difíciles en que la oposición no le ha dado ni un minuto de tregua al gobierno”, subrayó.

Enumeró así lo que entiende como contradicciones del Frente Amplio que, “cuando surgió la pandemia solicitó la cuarentena obligatoria. Después, cuando la libertad responsable mostró resultados, negaron haber pedido cuarentena. Ahora que los casos aumentaron vuelven a pedir restricciones severas a la movilidad”.

Sostuvo que esas “medidas restrictivas” que pide la coalición de izquierda son las que viene aplicando, “sin éxito alguno”, el gobierno argentino, “al extremo que dispuso el toque de queda”. La oposición “también insiste en gastar más y endeudarse. Lo hace sin escuchar a las calificadoras que advierten que se corre el riesgo de perder el grado inversor. Lo que significa pagar más intereses”, según Bordaberry.

En esa línea, criticó que integrantes del gobierno “ven que algún sector solicita aportes económicos y se convierten en sus voceros”. Y ejemplarizó: “Aparece una minoría reclamando contra la forestación y presentan proyectos de ley o pretenden modificar políticas estables que llevan casi 40 años”.

Consideró que, al ser parte tienen el deber de aportar y si no están de acuerdo hacerlo saber. “Pero, en una coalición de gobierno seria y responsable no se anuncia por los medios lo que se le va a plantear al presidente o las discrepancias. Se va y se habla de ella con él en forma personal y no por la prensa. Se le plantea, se escuchan los argumentos, se buscan coincidencias y se llegan a consensos que permiten gobernar”.

Advirtió que esos pedidos empiezan a crear una “carrera de propuestas y exigencias cada vez más radicales” y es así como “si uno pide diez el otro pide veinte para no dejarle el espacio ante la opinión pública. Cada uno solicita un poco más y se van corriendo a la izquierda o derecha del espectro”.

“Es el riesgo de los populismos que miran más lo electoral que la responsabilidad de gobierno y el bien común. Tienen en cuenta el interés personal y no el nacional, el del Uruguay todo”, escribió Bordaberry.

Lidera preferencias

Según la última encuesta de Opción Consultores publicada el lunes 19 de abril, Bordaberry es el referente colorado que genera más simpatía entre los votantes, por encima del presidente del Codicen, Robert Silva, y el abogado penalista Andrés Ojeda.



El exministro de Turismo recoge una simpatía del 35% de los encuestados, un 27% de antipatía y un 28% de opiniones neutras. El 8% de los consultados dijo no conocer al exsenador. En total, tiene un saldo de +8.



La consultora realizó la consulta entre febrero y marzo de 2021, en una encuesta telefónica de 800 casos.