Gobierno suspende presencialidad obligatoria en clases a partir de este miércoles

El presidente Luis Lacalle Pou reunió este martes al Consejo de Ministros para definir una serie de medidas contra el avance de la pandemia de covid-19 en Uruguay.

Entre los anuncios está la suspensión de la obligatoriedad de la presencialidad en todo el sistema educativo y la suspensión de la presencialidad en educación media y secundaria de Rivera. "Esto rige a partir de mañana hasta semana de Turismo", dijo Lacalle Pou.

Además anunció que el aforo de los espectáculos públicos se mantendrá en el 30% pero no se admitirán más de 400 personas en ningún teatro, la suspensión de los deportes amateurs y el aforo en el transporte interdepartamental del 50%.

"Ya todos sabemos lo que podemos hacer. Y cada uno mueve sus propias perillas", dijo el mandatario.

En esa línea de pasar un mensaje a la población agregó: "Las medidas que impulsamos, si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiesta clandestina, si hacemos asados de a 20, no hay medidas que resistan la falta de cuidados. Esto nunca es pasarle la pelota a la gente. La responsabilidad es nuestra y la asumimos. Pero no es solo lo que prohibimos y desaconsejamos. Es lo que no hay que hacer. Ya todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que ayuda y lo que no ayuda".

Momento complejo

En la previa, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) emitió un comunicado este martes en el que se asegura que es "esencial" que se tomen medidas que restrinjan la movilidad para contener el último aumento de casos de coronavirus.

"En el momento epidemiológico actual y dados los mecanismos de transmisión del virus resulta esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas", dice el texto, firmado por el coordinador general del GACH, Rafael Radi; el coordinador del área de Salud, Henry Cohen, y el coordinador del área de Datos y Modelos, Fernando Paganini.

En los últimos días se batieron algunos récords. El domingo se registraron 1.587 casos de infectados, y actualmente hay récord de pacientes en CTI, con 131 internados, y de infectados que cursan la enfermedad, 10.536.

El comunicado de los científicos dice al respecto que a la fecha del 15 de marzo "se observa una incidencia de aproximadamente 1.200 casos diarios en promedio semanal, nivel máximo desde que comenzó la epidemia en Uruguay, lo que corresponde al nivel rojo de la escala de Harvard, y presenta una tendencia ascendente".

En los últimos treinta días, la cifra de casos activos se duplicó (pasó de 5.188 a 10.536), el promedio móvil de casos nuevos también (de 488 a 1.130) y el R -que indica a cuántas personas infecta un contagiado- se fue de 0,95 a 1,19.