Entrevista de Anderson Duarte con FIFA: la revancha del héroe inesperado que ilusiona a Uruguay en el Mundial sub 20

El delantero uruguayo Anderson Duarte es una de las grandes figuras que tiene la selección uruguaya sub 20 que este domingo juega la final ante Italia por el Mundial de la especialidad, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Se trata, además, del goleador de Uruguay en la Copa del Mundo con tres tantos.

Por el nivel mostrado hasta el momento, el sitio oficial de la FIFA le realizó una entrevista que Referí reproduce.

¿Por qué lloraste tanto después de ganarle a Israel en semifinales?

En ese momento lo que se me vino a la cabeza fue cuando era chico, mi familia en Tacuarembó, el esfuerzo que mi madre hacía para llevarme a los entrenamientos. Llovía, mi madre siempre salía antes del trabajo para llevarme a las prácticas, o llevaba a mi hermana a la escuela. Y también lloré mucho de emoción porque no pude aprovechar en el Sudamericano, que me tocó lesionarme, pero lo importante era estar positivo para lo que iba a ser el Mundial y pude llegar de la mejor manera.

EFE

La cara llena del grito de gol ante Israel en la semifinal

¿Cómo fue esa lesión en el Sudamericano?

El día anterior, que Chelo (el entrenador Marcelo Broli) da el once, me dijo que iba a entrar. Cuando empezó el partido contra Venezuela en el segundo tiempo, en una jugada que queda fuera del área, calculo para pegarle de primera, controlo con el borde externo porque venía uno de frente, y no vi al jugador de Venezuela que estaba atrás: me llevó la rodilla para adentro y tuve un esguince de ligamento interno.

¿Qué siente un jugador cuando le pasa una lesión en una competición así?

Mucha frustración, mucha tristeza. Porque vos te preparás de una forma para jugar algo tan lindo, para jugar un Sudamericano Sub-20 que es el único. Llegar a esa instancia y perdértelo no caes, a muchos de los compañeros que llegaron al mundial de la mejor manera hoy les toca quedar afuera, pero lo importante es seguir. Cuando me lesioné, me quería infiltrar, pero los médicos me dijeron que me cuidara, que pensara en lo que venía después. Ahí mi cabeza cambió totalmente y me enfoqué en hacer una buena recuperación para llegar al Mundial.

¿Y cómo se sigue adelante pese a la tristeza?

Todo depende de uno mismo. Si vos estás convencido de que vos podés, podés hacerlo perfectamente. No hay excusas para rendirse. Todos sabemos que el fútbol da revancha. Así fue. Estar acá me hace muy feliz. Tengo mucho orgullo de poder demostrar realmente lo que puedo dar y pasito a pasito lo fui demostrando. Si uno trabaja, creo que el esfuerzo que hacés paga.

Empezaste como suplente y te fuiste ganando un lugar. ¿Cómo fue ese proceso?

Arranqué siendo el tercer delantero. En los amistosos me ponía de tercer delantero. Pero en el momento de dar la lista, Chelo confió de vuelta en mí, no podía creer que iba a estar jugando el Mundial. Me tocó entrar contra Irak, creo que lo hice de gran manera como en todos los partidos siguientes y ahora siendo titular.

AFP

El festejo final contra Israel que le dio el triunfo a la celeste

¿Cuál es la receta para salir desde el banco y rendir?

Hay que estar enfocado, estar concentrado en cada entrenamiento, en cada cosa que dice el técnico. Trabajar con humildad, esfuerzo. Estar preparado porque no sabés si te toca diez, cinco o quince minutos, pero tenés que trabajar de la mejor manera para cuando llegue el momento hacerlo bien.

Después de Israel festejaste con la bandera de Tacuarembó. ¿Qué significa la ciudad para vos?

Mucha gente me conoce. Mucha gente de ahí me vio crecer desde niño, mucha gente me ayudó. Lo que puedo hacer por ellos es darle alegría, estas alegrías como la de ayer, y dedicárselo a ellos. Nos criamos jugando en un campito, poniendo de arco dos piedras o una botella, era lo que teníamos.

¿Cómo fue la historia de tu descubrimiento?

Cuando me descubrieron fue en Rivera, en un partido contra Río Blanco. Íbamos ganando seis a cero en el primer tiempo y yo había hecho seis goles. Mi técnico me llama, me dice que querían hablar conmigo, y ahí hablaron con mi madre para empezar a ir a Montevideo, a Defensor. Le dije que quería ir. A las dos semanas empecé a viajar con mi técnico. Empecé a ir cada quince días, a veces viajaba cada un mes o dos meses, cuando cumplí los once años ahí me fui a vivir del todo, me separé de mi madre, me fui a la casita de Defensor Sporting. Fue una partida muy dura. Para mí pero para ella también. Una madre no se imagina que un hijo se va a despegar a tan corta edad de su hijo, irse solo a buscar un sueño. Ese esfuerzo de separarme de mi madre, no pasar con ella sus cumpleaños, hoy está dando sus frutos.

Anderson Duarte y la bandera de Tacuarembó

Después de uno de los partidos recordaste también a tu abuelo. ¿Qué significa para vos?

Mi abuelo fue el que empezó todo. Mi abuelo fue el que me llevó primero a una cancha de fútbol. Hoy en día todo lo que hago y me está pasando se lo dedico a él. Él me dijo un día antes de fallecer: “Yo quiero verte en la tele”. Un año después, cuando empecé a estar en el primer equipo, él ya no estaba.

¿Cuáles te definís como delantero?

Soy un jugador técnico. Me gusta mucho ir a pelear, a luchar y correr todas las pelotas. Cuando la pelota está ahí, está en el área, se aprovechar las ocasiones. Soy un delantero que no se rinde, siempre busca más, pese a errar una, dos o tres veces, siempre quiere estar ahí para finalizar.

Desde chico te comparan con Suárez. ¿Cómo es tu relación con él?

Es mi ídolo de chico. Miro muchos videos de él, charlo con él. Miro sus apoyos, sus movimientos, todas esas cosas que capaz que no lo voy a aprender de un día para el otro pero intento hacerlo en cada partido, cada práctica, porque es el mejor delantero de la historia. Luis es un crack. Me manda mensajes felicitándome, que siga metiendo, lo que me siempre me remarca es que siempre vaya por más, que no me conforme, que vaya luchando por todos mis sueños.