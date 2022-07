Epígrafe: Tenés que conocer a Michael Cunningham + 100 años de Gilio

Los días están fríos. Helados, la verdad. Así que espero que estés pasando lo mejor posible, que tengas una buena manta para la noche y, si se puede, un libro que te entusiasme en la mano. Porque creo que cualquier momento del año es bueno para leer, pero el invierno le suma más capas de confort a ese estado. Yo, al menos, siempre relacioné el estar leyendo al lado de la estufa en junio, julio o agosto con el hogar. Es una imagen que no me gustaría olvidar y que guardo con ganas.



De nuevo, la última edición de Epígrafe fue muy comentada, y lo agradezco. Si no la leíste o se te pasó, podés vicharla por acá. Muchos escribieron contando sus experiencias con el subrayado de libros, y me sorprendió (para bien) que la mayoría de los mensajes iban en consonancia con lo que planteé hace un mes: que subrayar libros hace bien. De hecho, me gustó mucho una frase que me mandó Cecilia del escritor argentino Guillermo Saccomano, y que reproduzco a continuación:



"Es aquel momento en que sentís que el libro te está hablando a vos, que está hablando. Te encontró, te descubrió. Te está diciendo ‘es esto lo que vos sentís, lo que te pasa, es esto para lo que nunca tuviste palabras'".



Eso para lo que nunca tuviste palabras. Creo que en ese remate está lo que más me gusta de la frase. No son pocas las veces que una lectura logró dar en el blanco con algo que quería decir y para lo que no encontraba “caminos verbales”, por llamarlo de alguna manera. ¿Y sentir que un libro te habla? Esa conexión es impagable. El autor del que quiero escribir en junio es, en algún sentido, alguien que sabe cómo hablarle al lector. Cómo contarle.



Ya sabés que me podés escribir a ebremermann@observador.com.uy y que te respondo. Ahora abrigate, servite una taza de té y pasá, que nos está esperando para conversar el señor Michael Cunningham.