Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo: "En Ignacio Alonso veo debilidad"

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, habló sobre las diferencias que tiene con integrantes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que preside Ignacio Alonso. Dijo que Alonso y Diego Scotti, presidente de la Mutual, hicieron un raid mediático en los últimos días, después de que el gremio de futbolistas decidiera parar el fútbol a raíz de las amenazas que sufrieron integrantes del plantel de Villa Española.

"Es la nueva sociedad que se ha juntado en los últimos días, Alonso-Scotti. En Ignacio Alonso veo debilidad, está buscando una mayoría especial, la mayoría que a él le sirva. Denota debilidad cuando dice que se recuesta en (Alejandro) Domínguez y eso no me gusta, como no me gustó la intervención. Parece que entre nosotros no podemos resolver las cosas y hay que recostarse en autoridades extranjeras. Me da mucha tristeza de Alonso", expresó en Tirando Paredes de 1010Am.

Leonardo Carreño

Dehl, durante las últimas elecciones de la AUF

Reconoció que tienen dos puntos de vista totalmente distintos con el actual presidente de la AUF."

Alonso critica hoy los derechos de televisión, y él era el tesorero de (Wilmar) Valdez cuando se firmó el actual contrato. Alonso estuvo en los momentos cuando Rampla dejó de jugar. Estuvo involucrado con un equipo con inestabilidad económica y hoy quiere darnos cátedra a todos sobre qué debemos hacer con el fútbol para solucionar los problemas. Cuando él tuvo que solucionar los temas de las Eliminatorias, que hablaban de 30 millones, de 40 millones, que prácticamente nos quedamos sin una empresa que se presentara y, ¿cuál fue la que contrató? Tenfield, la misma de todos los años y la misma que hoy ellos la ponen como el demonio".

Señaló que "acá no hay buenos ni malos, esto es un negocio. No hay que ocultar nada, nos reunimos dos veces con Casal porque Tenfield es el esponsor mayor del fútbol uruguayo. Esperemos que algún día aparezca una empresa y que existe esa competencia, pero no espejitos de colores, no los Molina que nos vienen a vender ilusiones que después no son realidad".

Gerardo Molina fue un empresario que apareció en diciembre 2016 y planteó invertir US$ 100.000.000 en el fútbol uruguayo en la compra de derechos de TV. De un día para el otro desapareció.

El presidente de Cerro Largo dijo que los clubes no viven de la AUF: "Ayer justo iba a pedir a Tesorería cuál fue el último reparto, y estamos hablando de US$ 40 mil o $ 50 mil, no más de eso. La AUF, según Alonso y según Ache, tiene mucho dinero, pero no sé en qué se maneja".

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Alonso en la reunión del lunes con el Gobierno

Negó que la Liga Profesional se creó para intentar que Tenfield siga con los derechos de televisión del fútbol local.

"Eso salió desde el Ejecutivo y los personeros del Ejecutivo, los que responden y manifiestan la voluntad del Ejecutivo. Yo no le tengo miedo a los dictadores, le tengo más miedo a los personeros de la dictadura, aquellos que están al lado, que no tienen opinión propia, se mueven por la opinión de los otros. Le tengo respeto a Alonso que haya salido a la cancha, lo que no me gustan son los que se mueven en la oscuridad. Y después son los que terminan firmando los contratos, como Eduardo Ache", indicó Dehl.

Dehl dijo que los torneos del fútbol local son improvisados: "Queremos que el fútbol rinda, necesitamos ingresos, somos los que tenemos mayores obligaciones. No me molesta que el señor Alonso gane 45 novillos gordos mensuales, hablo de US$ 60 mil dólares aproximadamente y digo novillos porque Alonso es ganadero y ha crecido y no me molesta, me molesta que no nos deje crecer a nosotros. No para peculio nuestro, en el caso de Alonso si porque ese ingreso viene sin impuestos directamente a su cuenta bancaria, debe ser uno de los ejecutivos que gana más en Uruguay por concepto de Conmebol y FIFA, pero nos molesta que nos empobrezca cada vez más a los clubes".

Sobre el paro del fútbol, expresó: "Justo cuando mandamos una nota para que no se fijara la fecha, se convocó a una reunión urgente. Parece que Alonso se acordó anoche de quienes representa, pensó que iba a resolver todo solo con la Mutual y su poder monárquico. Se podía parar, pero hay que hacer algo distinto. Ya pasó lo mismo con los árbitros, se paró una semana y no cambió nada. Hay que ser responsable, si Scotti dice todas esas cosas, que las pruebe", indicó Dehl.