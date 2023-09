Psiquiatras cuestionan spot de ASSE con Diego Delgrossi sobre salud mental: "Es como decirle a un asmático que respire hondo"

Con el comediante y docente Diego Delgrossi sentado en un sillón y hablando frente a cámara, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó un spot en el que remarca hacer "de la salud mental una prioridad".

La campaña que se lanzó el lunes fue criticada en las redes sociales y diferentes profesionales cuestionaron la forma de encarar el tema por el organismo.

"Hay momentos en los cuáles nos sentimos mal, a veces se dice bajón, ahora le dicen depresión. La cuestión es que el gran miedo es comentarlo", comienza diciendo Delgrossi en el video.

Ese comienzo del video no cayó bien en algunos profesionales. "Bajón no es igual a depresión. Una de las características que tiene la depresión es que la persona que la sufre no se siente con capacidades para hablarla. Es como pedirle a un asmático que respire hondo. Él sabe que tiene que respirar hondo, el tema es que no puede", sostuvo a El Observador el psiquiatra y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Ricardo Bernardi.

Bernardi sostuvo que ASSE debería pensar en sus prioridades que tienen que ir más allá de la comunicación en redes sociales y medir los resultados. "¿Cuánta gente después de este video va a ir a consultar? Esto puede tener algún efecto en las personas sanas para que hablen del tema. El tema es medir resultados de a cuantos que estén enfermos de depresión este video les pueda resultar", agregó.

Comunicar lo que te pasa, salir de los lugares que te hacen mal, realizar actividades que te gustan y sobre todo consultar con profesionales, es el primer paso para empezar a sentirte mejor.

"Si hay un presupuesto que se destinó a salud mental, se tienen que priorizar otras cosas", concluyó haciendo referencia a la partida destinada por el gobierno a este rubro y adicciones en esta Rendición de Cuentas, que está próximo a aprobarse.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, Artigas Pouy. "A una persona deprimida decirle que vaya a la rambla a comer bizcochos no sé qué le sirve, por más que te lo diga un comunicador", señaló a El Observador. "Este video tiene que ser acompañado de otras acciones, que estén en marco de un plan", agregó.

En un momento del video, Delgrossi recomienda a las personas que están sufriendo de depresión que hagan actividades que les gustan, como puede ser mirar televisión o salir a la rambla a comer bizcochos.

"No entiendo a Delgrossi en una posición superacartonada, no se a quién le llega, parece un informe económico. De todos modos, lo importante es que se esté haciendo algo, un mamarracho no es, habría que ver si viene acompañado de otras cosas. ASSE tiene mucho por hacer, por ejemplo agilizar los mecanismos de atención", agregó.

La campaña del MSP de 2022 que también había recibido cuestionamientos

En 2022, el Ministerio de Salud Pública (MSP) enfocó su campaña del día de prevención del suicidio en historias de vida, a través de tres videos compartidos en Twitter. Juan Carlos López, Cristina Morán y Guillermo Lyford-Pike contaron sus diferentes visiones e historias de vida.

En el caso de "Lopecito" se recomendaba a las personas que puedan tener la idea de suicidarse de hablar con alguien sobre su situación o "dejar entrar la luz".

Con motivo del día nacional de prevención del suicidio, compartimos el relato de Juan Carlos López "Lopecito".



"No hay que dejar que la noche entre y se quede. Hay que darle esa posibilidad al rayito de sol".

Según había explicado a El Observador Ricardo Bernardi, el mensaje del anuncio "es exactamente lo contrario a lo que recomiendan, responsabilizar a la persona". "Es como decir 'cúrense'; o a un paciente cardíaco, 'corré'", criticó.

Por el contrario, al psiquiatra y expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) Luis Villalba le parecieron "muy buenos" los videos. "Se sabe que la mayoría de las personas que se suicidan, se lo ha dicho a algún familiar o amigo y no suelen ser tomados seriamente", marcó Villalba, quien entiende que "escuchar a la persona que planea quitarse la vida es un primer paso trascendente, y muy probablemente salve y haya salvado muchas vidas".