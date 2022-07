Los spots del MSP sobre suicidios que dividen a psiquiatras

El Ministerio de Salud Pública (MSP) enfocó su campaña del día de prevención del suicidio en historias de vida, a través de tres videos compartidos en Twitter. Juan Carlos López, Cristina Morán y Guillermo Lyford-Pike contaron sus diferentes visiones e historias de vida, pero la recepción fue distinta a la esperada: la red social se llenó de mensajes que cuestionaban la campaña.

Con motivo del día nacional de prevención del suicidio, compartimos el relato de Juan Carlos López "Lopecito".



"No hay que dejar que la noche entre y se quede. Hay que darle esa posibilidad al rayito de sol". @lopecitouru

"Solo les falta recomendar libros de autoayuda", "una payasada", "no saben nada de políticas públicas", son algunas de las respuestas a los videos, que en el caso de "Lopecito" recomienda a las personas que puedan tener la idea de suicidarse de hablar con alguien sobre su situación o "dejar entrar la luz".

Según explicó a El Observador Ricardo Bernardi, psiquiatra y exintegrante del GACH, el mensaje del anuncio "es exactamente lo contrario a lo que recomiendan, responsabilizar a la persona". "Es como decir 'cúrense'; o a un paciente cardíaco, 'corré'", criticó.

Por el contrario, al psiquiatra y expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) Luis Villalba le parecieron "muy buenos" los videos. "Se sabe que la mayoría de las personas que se suicidan, se lo ha dicho a algún familiar o amigo y no suelen ser tomados seriamente", marcó Villalba, quien entiende que "escuchar a la persona que planea quitarse la vida es un primer paso trascendente, y muy probablemente salve y haya salvado muchas vidas".

Historia de Guillermo Lyford-Pike.

"Dejar el tema del suicidio únicamente en manos de especialistas me parece peligroso y poco humano", añadió el psiquiatra, que de todas formas aclaró que la intervención de profesionales es "muchas veces necesaria".

Para Bernardi, el conjunto de videos no encastra con "el perfil del suicida", que en varios casos "tiene una patología psiquiátrica". "No es que la persona está deprimida y no quiere ver el sol, tiene una enfermedad", remarcó el psiquiatra, y se preguntó "qué quiso hacer" la persona encargada del spot del Ministerio.

"Historias de superación"

Inés Guimaraens

Desde el Ministerio intentan mostrar historias de superación

Desde el MSP indicaron a El Observador que los videos fueron diseñados por el área de comunicación en conjunto con el área de Salud Mental del MSP, como parte de los lineamientos presentados por la cartera para la prevención del suicidio el pasado viernes.

El objetivo, explicaron desde el Ministerio, tiene como objetivo "mostrar historias de superación" para demostrar que en "situaciones límites" hay "una salida, el ser humano es capaz de reponerse".

Distintos psiquiatras indicaron al área de comunicación del MSP que "las personas no quieren quitarse la vida, sino que ya no quieren seguir viviendo de esa forma". "Lamentablemente las personas que se quitan la vida lo hacen como una 'solución' o una salida a la vida que tienen", agregaron.

En el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio la Comisión Nacional Honoraria comparte este mensaje para animar a las personas mayores a hablar de lo que sienten, y a los jóvenes y adultos, a escuchar y apoyarlos.

Agradecemos la participación honoraria de Cristina Morán

Agradecemos la participación honoraria de Cristina Morán pic.twitter.com/ec5tYwU7Dm — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) July 16, 2022

La estrategia presentada este viernes por las autoridades del MSP consta de una implementación de una estrategia nacional de prevención del suicidio de 2021 a 2025, el fortalecimiento del primer nivel de atención para que los médicos de familia estén capacitados para atender casos de este tipo, talleres de capacitación y concientización, y la línea telefónica de prevención del suicidio de ASSE (08006707 o *6707). Desde la cartera entienden que no se puede ver la campaña como "una historia descolgada" de esta estrategia.

El MSP también buscará profundizar las estadísticas de suicidios en el país. Bernardi dijo en reiteradas ocasiones que en el Uruguay no se sabe "cuántas son las personas que llaman" a la línea de vida, ni "quién los atiende".

"Si alguien llama, hay que hacer un seguimiento estricto, no solo consolarlo en el momento. Saber qué pasó", resaltó el psiquiatra.