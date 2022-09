"Es decepcionante": Bergara salió al cruce de Mujica por declaraciones sobre caso Marset

El senador frenteamplista Mario Bergara criticó los dichos del expresidente José Mujica sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset por parte del gobierno, que para el referente frenteamplista estaba vinculado a "boludeces democráticas" y a "las pelotas que tenemos los uruguayos". "Son muy inapropiadas las declaraciones de Mujica", criticó Bergara en una entrevista con el programa La Mañana en Camino (Diamante FM) el martes 29 de agosto.

Mujica realizó esas declaraciones dos días después de la interpelación del Frente Amplio –que Bergara comandó– al canciller, Francisco Bustillo, y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega del pasaporte.

"Era para decirle 'Pepe, qué lastima que no nos dijiste antes, nos evitábamos todo este laburo'", afirmó el senador frenteamplista respecto a las afirmaciones posteriores a la interpelación. También calificó como "decepcionante" que un referente de su partido como Mujica menospreciara la entrega del pasaporte.

"Uno tiene que valorar el esfuerzo enorme que hizo la bancada entera para identificar y preparar esto", expresó Bergara, y agregó que "el 70% de los uruguayos está convencido que este proceso se hizo mal, el entregarle el pasaporte al narco estuvo mal".

Este miércoles, sin embargo, Mujica cambió su postura y dijo que sus anteriores declaraciones fueron para no dar una mala imagen del país. "A mí me preguntaron y dije “fueron pelotudos” en la Cancillería. Preferí echarle la culpa al quietismo burocrático, pero no porque estuviera totalmente convencido", aseguró en Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí. "No quería dar esa imagen, pero siempre hay que desconfiar", explicó.

El legislador opositor también desacreditó que el Frente Amplio sea un "palo en la rueda" del actual gobierno: "En lo que va del gobierno llevamos menos de la mitad de las llamadas a sala, a comisión general o a interpelaciones a los ministros, de lo que se llevaba en los tres gobiernos anteriores a esta altura del partido", aseguró.