Escándalo en las Llamadas por la participación de Aníbal Pachano en Mi Morena

La segunda parte del Desfile de Llamadas se desarrollará este viernes a partir de la hora 20, con la participación de las 24 comparsas que obtuvieron los primeros lugares en la edición 2018. Se trata de una instancia sumamente importante para los conjuntos que demuestran, a puro candombe, todas sus cualidades. Pero así como esta competencia saca a relucir todo el brillo de los vestuarios, la calidad del baile y el repiqueteo de las lonjas, cada tanto es terreno de confusiones.

La comparsa Mi Morena –que partirá desde la esquina de Carlos Gardel y Zelmar Michelini hacia la calle Isla de Flores sobre las 23:40 horas– invitó este año al coreógrafo y director teatral argentino Aníbal Pachano. Según contó este viernes Juan Ramos –director del conjunto– en el programa de canal 4 Algo Contigo, directores de otras comparsas lo quieren denunciar por anotar a la figura argentina fuera del plazo correspondiente.

Ramos argumentó que la agenda de un artista como Pachano es difícil de concretar y que, además, el argentino va a participar como invitado. “Tenemos las acreditaciones de que puede acompañar a la comparsa, como (si fuera) un técnico”, dijo el carnavalero y agregó: “Él no viene a bailar, viene a acompañar a la comparsa y ver lo que es esto de cerca”.

Pese a las secuelas que Mi Morena pueda tener en el concurso si desfila con Pachano, el director expresó: “Lo vamos a sacar y después veremos las consecuencias. (…) Tenemos cómo defendernos”.

Por su parte, Pachano remarcó que el Desfile de Llamadas “tiene que ver con la diversidad”, la unión y el “ser mejores personas”. En ese sentido agregó: “Soy un buen representante de la diversidad y del HIV”, virus que contrajo.

A su vez, explicó que no pudo confirmar su participación antes porque está llevando adelante un tratamiento oncológico y depende de los tiempos de los médicos.

“Estaría bueno este intercambio entre artistas argentinos y uruguayos”, dijo al programa de Luis Carballo el coreógrafo, quien recordó que su debut profesional fue hace 30 años en Punta del Este y Montevideo –por lo que considera a Uruguay su segunda patria–.

“Vengo a colaborar para animar una fiesta que de por sí ya tiene una historia fuertísima en Uruguay, y participar del candombe me parece importante. No importa si uno pertenece o no al género, sino unirse entre diferentes artistas”, concluyó Pachano.

En la tarde de este viernes, horas previo al inicio del desfile, El Observador procuró obtener la opinión de la Intendencia de Montevideo sobre esta situación, pero no hubo respuesta desde la Gerencia de Eventos.

Xosé de Enríquez, presidente del jurado que califica a las comparsas, indicó por su parte que es un tema que no es competencia del jurado resolverlo, dado que es "un tema administrativo".

La intendencia organiza el Desfile de Llamadas en coordinación con las dos gremiales que nuclean a las comparsas: Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu, a la cual pertenece Mi Morena) y la Asociación Uruguaya de Candombe.