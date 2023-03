“Está yendo a todas las pelotas”: Mario Bergara marca presencia en la interna del Frente Amplio

“Está yendo a todas las pelotas”. La afirmación pertenece a un dirigente del Frente Amplio, está dirigida al senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara y hace referencia, en términos futbolísticos, a las ganas con la que en las últimas semanas el economista le ha entrado a varios de los temas de actualidad lanzando críticas hacia dentro y fuera de la izquierda.

El protagonismo de Bergara, dicen en el Frente Amplio, no debería llamar la atención porque el parlamentario se está jugando la posibilidad de ser precandidato presidencial en la interna de la izquierda para competir, representando al ala moderada, a las más que probables postulaciones de los intendentes Yamandú Orsi (Canelones) y Carolina Cosse (Montevideo).

Bergara pretendía que en marzo la subcoalición Convocatoria Seregnista Progresista –que congrega además a los grupos Asamblea Uruguay y Plataforma, de los exministros de Economía, Danilo Astori y Álvaro García- realizara un Congreso para empezar a resolver el asunto de su precandidatura. Pero tanto Astori como García están haciendo fuerza para postergar ese encuentro y dilatar la decisión de lanzar la precandidatura de Bergara o apoyar a alguna de las que están más consolidadas.

Pero Bergara no quiere perder tiempo y su presencia en los medios de comunicación ha sido intensa. Luego de los anuncios de baja de impuestos realizada por el presidente Luis Lacalle Pou el jueves 2 de marzo, el dirigente seregnista apareció en las pantallas de televisión cuestionando el anuncio y tildándolo de “modesto”.

Antes, Bergara había cuestionado al intendente frenteamplista Andrés Lima luego de que El Observador informara que el jerarca municipal contrató a su cuñada en la comuna para ofrecerle “una una especie de puente mientras conseguía otra oportunidad laboral". "Esas cosas no se hacen, no deben hacerse. Evidentemente merece un llamado de atención sin ninguna duda", declaró el expresidente del Banco Central en entrevista con Desayunos Informales.

Bergara aclaró que el tema aún no se ha discutido en la interna del Frente Amplio, pero consultado sobre la justificación de Lima para firmar la designación directa, el economista dijo: "Es un mal argumento, no justifica lo que se hace".

Bergara también opinó sobre la visita del exjerarca frenteamplista del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, al padre del excustodio presidencial Alejandro Astesiano considerando que no le ve “mayor explicación”.

Este lunes Bergara continuó su raid mediático en el programa Primera Mañana de El Espectador eligiendo esta vez como blanco a los profesores de secundaria que pararon en el primer día de clases. “Es difícil verlo con buenos ojos. No (la entiendo) demasiado, no. Pero no es que tenga que comprender o no. No nos tienen que gustar todas las medidas que toman los sindicatos”, declaró.

En el Frente Amplio esperan que la presencia de Bergara en los medios de comunicación siga siendo moneda corriente mientras no se definan las precandidaturas presidenciales de la izquierda.