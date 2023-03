Bergara cuestionó el paro en Secundaria y UTU: "Es difícil verlo con buenos ojos"

El senador de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, cuestionó el paro de 24 horas que afecta este lunes al primer día de clases en Secundaria y UTU de Montevideo. "Es difícil verlo con buenos ojos", dijo al ser consultado al respecto en Primera Mañana, de El Espectador.

Bergara recordó que "es algo que también hacían durante los gobiernos del Frente Amplio". "Eso nos generaba dificultades", reconoció. La coalición de izquierdas tuvo momentos en que la relación con los sindicatos de la educación estuvo tirante, en especial durante el gobierno de José Mujica y con la declaración de esencialidad que llegó a decretar Tabaré Vázquez en 2016.

"Siempre tienen derecho a tomar las medidas que crean convenientes, se deciden democráticamente en las internas de cada sindicato –en ese sentido no tenemos ninguna objeción–, nos cuesta a veces sí entender la medida", señaló Mario Bergara respecto al paro definido por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) en Montevideo y por la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) también en Montevideo.

Consultado respecto a si entendía el sentido de esta medida sindical, Bergara admitió: "No demasiado, no. Pero no es que tenga que comprender o no. No nos tienen que gustar todas las medidas que toman los sindicatos", concluyó.

La medida sindical pone el foco en la condiciones que trae aparejado el comienzo de clases, marca su oposición a la transformación educativa impulsada por el gobierno y anticipa la que será la última rendición de cuentas de la administración de Luis Lacalle Pou.