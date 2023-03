Lacalle Pou dijo que la rebaja de IRPF generará "efecto virtuoso" y se verá "en el barrio"

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) va a generar un "efecto virtuoso" gracias a que la población beneficiada "va a gastar en el barrio", en entrevista con el programa Primera Mañana (El Espectador).

Además, destacó que con las bajas de impuestos anunciadas este jueves en el Parlamento "se logra sectorizar el alivio tributario", que apuntó a las personas que "no reciben ninguna asistencia del Estado" a los que "las complica llegar a fin de mes".

Lacalle anunció la reducción del IRPF que pagan un tercio de los asalariados, y también una baja en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones más altas. La medida implica una renuncia fiscal de US$ 110 millones, equivalente a un 5% de lo recaudado por estos dos impuestos en los últimos 12 meses.

El mandatario explicó que el gobierno buscó cómo podían "ser más justos". "Si bajabas todas las franjas (del IRPF) se bajaban las jubilaciones. Se subió el mínimo imponible", detalló, y agregó que además se aumentaron "algunas deducciones" como al "arrendamiento".

Lacalle fue consultado sobre las críticas del senador frenteamplista Mario Bergara, quien luego del discurso comparó el "mundo del revés" con el que el presidente referenció a María Elena Walsh con "el país de las maravillas" por la falta de autocrítica.

A pesar de que el mandatario dijo que no iba a contestar a Bergara porque sino debía "responder a todos", recordó que en el discurso declaró que desde el gobierno no estaban "conformes", con referencias por ejemplo a los "niños pobres" en el país. "No dije que estaba todo bien", apuntó.

"Hay más pendientes, los hay", reconoció el presidente, y se centró en la "recuperación salarial del sector privado", en especial del "sector turístico", que "es de los más difíciles porque fue uno de los más golpeados" por la pandemia de coronavirus.

De todas formas, valoró que "por suerte el mundo ha llegado a tener mediciones objetivas, después podes chivear de un lado para el otro". Destacó que "hay 30.000 personas más trabajando que en 2019" y hay "más personas en la formalidad".

"Si en el discurso no hubiera anunciado una baja de impuestos, era un gobierno amarrete", sentenció, y afirmó que el gobierno está "por el buen camino".