Encuestas muestran al gobierno en su momento más bajo: ¿ya alcanzó su piso?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, completó esta semana tres quintos de su mandato. La fecha redonda fue la excusa, como sucede en cada aniversario, para que las consultoras de opinión pública presentasen sus últimas mediciones, las que, con matices en las preguntas y en los resultados, concluyen lo mismo: el gobierno está en su nivel de aprobación más bajo.

La consultora Cifra reveló que el 44% aprueba la gestión del presidente, cuando a comienzos de su administración alcanzaba el 63%. Entremedio hubo un descenso lento y constante… como en cuentagotas. La empresa Opción Consultores, por su parte, publicó que el 43% considera “buena” o “muy buena” la actuación del gobierno nacional, cuando tres años antes el guarismo ascendía al 62%. Para esta encuestadora el descenso también fue pausado, pero con pequeñas mesetas como si fuera una ladera con descansos.

La caída de Lacalle tras la luna de miel fue más lenta que sus cuatro antecesores.

Cuando se analiza en conjunto los resultados históricos de las cinco consultoras que integran la Cámara Uruguaya de Empresas de Investigación Social —a las dos compañías mencionadas se suman Equipos, Factum y Radar— la tendencia es más clara aún: la caída en la aprobación de la gestión de Lacalle Pou fue menos pronunciada que lo ocurrido con sus últimos cuatro antecesores, aunque sigue una marcha a la baja casi constante. Visto en una gráfica pareciera dibujarse una línea recta que desciende con una inclinación de 45 grados.

Este mismo conjunto de datos, que recopila la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales y estima con un regresión local, evidencia que, al término de su tercer año de gobierno, Lacalle Pou tiene un nivel de aprobación inferior al mismo momento del primer mandato de Tabaré Vázquez, similar a José Mujica, y superior al segundo gobierno de Vázquez, a Jorge Batlle, la segunda administración de Julio María Sanguinetti, y del padre del hoy presidente Luis Alberto Lacalle.

En este sentido, dice el cientista político Fabricio Carneiro, uno de los coordinadores de la UMAD, “la duda que resta por conocerse es cuánto más seguirá cayendo la aprobación, si es que sigue cayendo, y en qué nivel se estabiliza para, si sigue el ciclo histórico, luego mejorar”.

Sucede que la aprobación de los presidentes –sin importar de quién se trate y salvo excepciones– suele dibujar una ola invertida o una letra “U” renga. Al comienzo del gobierno se está en la cresta, con los mejores niveles de evaluación, y los saldos positivos se mantienen por unos meses que los politólogos les llaman “luna de miel”.

Luego viene un declive que se acentúa a la mitad del mandato. Y por último sobreviene un repunte que, salvo también excepciones, nunca alcanza el pico del inicio de la administración.

Vázquez y Mujica iniciaron su repunte cuando estaban finalizando el tercer año de gobierno. Lacalle Pou todavía no lo hizo, o al menos no queda claro viendo la tendencia. Pero, ¿cuán lejos está el piso?

La confianza

¿Cuánta confianza tiene en el presidente Luis Lacalle Pou? Esa es la pregunta que la consultora Factum les realizó entre el 11 y el 20 de febrero a mil uruguayos encuestados por teléfono celular e internet. Y es la consulta que, según el director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, “describe mejor” la rendición de cuentas que la ciudadanía hace del gobierno. El resultado, al que accedió El Observador, indica que algo más de la mitad (53%) confía “poco” o “muy poco” en el mandatario, mientras que el 44% confía “bastante” o “mucho”.

El saldo de confianza, si bien sigue siendo negativo, mejoró seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior (octubre). “Para saber si arranca una recuperación del gobierno (y si se llegó al piso) hay que esperar la próxima encuesta: pero sí puede decirse que parece estabilizarse la caída y hasta mejorar algo”, dijo Bottinelli.

Exista una recuperación ahora mismo o más adelante, explicó el sociólogo, “la alta polarización y el nivel excepcionalmente alto de aprobación durante la pandemia hacen que sea difícil que exista margen para que el ciclo de acabe dibujando una letra ‘U’”. Según Bottinelli, “es esperable que mejore, pero no alcanzando los niveles pre-referéndum o durante la pandemia”.

Su colega Rafael Porzecanski, de la consultora Opción, coincide con que la polarización existente en el electorado uruguayo suele marcar un techo no tan alto (los votantes opositores es probable que no evalúen bien al oficialismo) y, a la vez, un piso no tan bajo (el oficialismo sería improbable que deje de apoyar a su gobierno).

El fallecido politólogo Luis Eduardo González había anticipado que el electorado uruguayo caminaba hacia una fragmentación en dos mitades con pesos similares. Ese “bipartidismo”, aunque sea una coalición de partidos versus un partido de coalición, deja poco margen para terceras vías y las elecciones acaban definiéndose por poco margen.

En ese contexto, agregó Porzecanski, “es imposible saber si la aprobación del gobierno llegó a su piso, pero (parece claro) que en un electorado de colación es más difícil de perforar ese piso”.

Mariana Pomiés, de la consultora Cifra, tampoco sabe si la aprobación de la gestión alcanzó el fin del declive: “puede seguir bajando o subir”.

¿Cómo se prepararon los datos?

La tendencia de la aprobación de la gestión del presidente a raíz de los datos crudos sigue la base y cálculos de la UMAD. Puede verse la metodología y la información en el siguiente enlace.