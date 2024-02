Exdiputada de CA dijo que legisladoras se burlaban de ella y que en 2022 era "violentada"

La exdiputada suplente de Cabildo Abierto (CA) que migró al Partido Nacional, Inés Monzillo, contó que otras legisladoras se burlaban de ella por no tener "una buena oratoria", que le decían "machirula" por su postura contra el feminismo y que incluso se negaran a subir al ascensor si estaba ella.

"Es una situación no de mis compañeras de Cabildo Abierto, pero de otros partidos sí", aseguró en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí).

Monzillo se hizo conocida en junio de 2020 cuando dijo en una intervención en la Cámara Baja que "el feminismo de género" no la representa ya que muchas veces se hacía un "uso abusivo" de las denuncias por violencia de género y que "no sirve diferenciar homicidio de femicidio".

Al año siguiente, en junio de 2021, ante la resistencia que había en el Parlamento por la tenencia compartida, dijo que se estaba "crucificando a generaciones de hombres".

"Parece que soy la única que tiene un hijo varón y no le veo ningún futuro en este país. Estamos peor que antes", dijo en aquel entonces.

En marzo de 2022 el semanario Búsqueda publicó una entrevista a Monzillo antes de la marcha del 8M. Allí dijo que Cabildo Abierto está en contra "de toda la violencia", incluida la que según ella sufría por parte de legisladoras, especialmente cada Día de la Mujer.

"Yo me siento violentada todos los días en el Palacio Legislativo cuando entro a sala y hablo. Y me siento violentada por las propias mujeres, porque no están de acuerdo con lo que yo digo, y entonces gritan, hablan, me contestan. Yo no salgo a denunciarlas porque me estén haciendo violencia política o porque me sienta mal por eso", sostuvo.

"Si a una de ellas yo le hiciera eso, serían las primeras en salir a la prensa a decir: ‘Inés Monzillo me gritaba mientras yo hablaba, me contradecía o se reía de mí’. Pero yo no lo hago, porque estoy en lo mío. El problema es de ellas", continuó.

Este jueves, en Informativo Sarandí insistió en la hipocresía que ve en muchas diputadas: "Las mismas mujeres por yo pensar diferente, se burlaban de mí".

Para explicar de qué se burlaba, hizo referencia a lo que dijo el senador cabildante Guillermo Domenech después de que ella criticara a su antiguo partido. Según el senador, Monzillo "no es capaz de hacer un discurso ni una intervención parlamentaria significativa".

"Hay algo que dijo Domenech, en lo único que estoy de acuerdo, es que no tengo una buena oratoria. Conozco mis debilidades y mis fortalezas", dijo la exdiputada, aunque reconoció que el senador "siempre supo" felicitarla cuando ella intervenía, aunque lo hiciera leyendo.

"Tengo que leer. No puedo hacer improvisación. Eso fue tema de burla de otras parlamentarias", contó. Monzillo dijo que le decían "machirula", pero que eso "fue lo mínimo". Hubo maltratos más fuertes: "Llegar a no subir al ascensor porque estaba yo".

De todas formas, dijo que ante esas instancias prefirió no enfrentar a la persona, porque "no valía la pena".

"Si no te caigo bien, no te caigo bien. Sé lo que puedo, lo que no puedo, el apoyo que tengo", sostuvo.

Además, aseguró estar "convencida" de sus ideas. "Nosotros lo que tenemos que buscar es la igualdad. Nadie puede ser menos que nadie. Tenemos que pelear todos por los derechos de todos: sean hombres, mujeres, niños, adultos mayores", sostuvo.

La exdiputada dijo que su defensa de la tenencia compartida se basaba en "¿por qué la madre es la que tiene que hacerse cargo únicamente de los hijos y tener la tenencia, si hay padres que quieren compartirla con ella?".

También señaló que "no podemos tener leyes que le saquen derechos a los hombres, como la presunción de inocencia".