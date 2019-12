Por Jaime Clara

Hay palabras que van y vienen. Modas. Mucho se escucha en los medios de comunicación y hasta en el habla cotidiana, la palabra "spoliar" (sic), "espoliar" o "expoliar", cuando generalmente se cuenta la trama de una película o de alguna novela. Lo que antes decíamos, «no te voy a contar el final», hoy está con mucha fuerza, esta palabra que para muchos es nueva y seguramente desconocen su origen ¿De dónde viene? ¿Qué significa?

Hace poco leí una definición que me pareció muy divertida. Se trata de la "acción de arruinar y destrozarle la vida a alguien que está viendo una serie desde el comienzo, anticipándole eventos que se darán en el futuro sin advertencia o consideración alguna, destruyendo toda esperanza de emoción y sorpresa para siempre".

La palabra proviene del inglés y se menciona cada vez que en un texto o comentario se anticipa la trama o el final de una película, un libro u otra obra. Es el que cuenta el final, lo que nos impide sorprendernos con el desarrollo de la obra, de la cual nos contaron de qué va, o cómo termina. Cuando expolian una obra o película, atentan contra el factor sorpresa.

En el Diccionario de la RAE figura

EXPOLIAR

Tb. espoliar, p. us.

Del lat. exspoliāre.

Conjug. c. anunciar.

1. tr. Despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad.

Si bien se usa en inglés, aún en español, la traducción sería destripe. Según la definición de diccionario, destripar es la descripción de una parte importante de la trama de un programa de televisión, película, libro, etc., antes de que la persona lo vea, en frases como "me has destripado la trama", o "me has destripado la película". En español, también es correcto emplear expresiones como "descubrir" o "destapar el final". El vocablo destripe, una alternativa al inglés spoiler, también tiene como sinónimos "echar a perder", "estropear", "arruinar", o "descomponer".

Algunos críticos, suelen aclarar, a modo de advertencia, que en ciertos casos, que su comentario puede contener datos o información que puede ser un spoiler. Por aquello de que el que avisa no traiciona.

En un trabajo sobre el concepto de spoiler, se indica que "en la industria del videojuego, la palabra spoiler aparece con frecuencia, especialmente en los análisis de los títulos que están por lanzarse al mercado. Dada la gran variedad que caracteriza esta forma de arte, no siempre el spoiler está relacionado con una trama o con el final de una historia, sino que puede hacer tratarse de la identidad y las habilidades de ciertos personajes secundarios o de los enemigos conocidos como ´jefes´, de los escenarios que deberá visitar el jugador, de ítems y elementos que los desarrolladores pretendan mantener en secreto hasta último momento, o bien de cualquier otro dato que pueda arruinar la experiencia del usuario si lo conoce antes de jugar por primera vez. Del mismo modo que en una reseña escrita, cuando se analiza una obra en un vídeo deben aparecer indicaciones claras al comienzo y al final de un spoiler, con una franja de tiempo suficiente como para pausarlo o cerrarlo".

El lunfardo del Río de la Plata tiene un precioso concepto que es el de deschave. La palabra deschavar significa delatar a alguien, descubrir lo oculto, poner en evidencia, violar un secreto que le fue confiado e incluso en la forma reflexiva deschavarse, confesar un secreto o un episodio delictivo.

Otros significados En aeronáutica, un spoiler es un dispositivo creado para disminuir la fuerza de sustentación de las aeronaves. También se conoce con el nombre de deflector o disruptor, y se trata de una placa que se monta encima de cada ala, con un diseño que le permite abrirse hacia arriba para alterar el flujo laminar (también denominado corriente laminar, es el movimiento ordenado, suave y estratificado de un fluido, que se desplaza en láminas paralelas, las cuales no se mezclan). De este modo, el spoiler también aumenta de manera notable la resistencia del ala.

Ahora, por lo menos, si usa la palabra, ya sabe algo de su significado.

*Esta nota fue originalmente publicada en Blog Delicatessen.