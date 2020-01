Exportaciones brasileñas de ganado en pie cayeron 33%

Brasil, como sucedió en Uruguay, sufrió debido a la caída en las importaciones turcas de ganado en pie, pero –a diferencia de lo que ocurrió en el mercado local–, tuvo una mayor compensación por los envíos a otros mercados.

Durante 2019 las colocaciones brasileñas de ganado en pie sumaron US$ 355,8 millones, con una caída medida en dólares de casi 33% respecto a los US$ 530,5 millones del año anterior.

Eso surge de cifras divulgadas por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Las ventas a Turquía totalizaron US$ 118,6 millones, con un retroceso de 68,4% frente a los US$ 375,8 millones del año anterior.

Según surge de las citadas cifras, las exportaciones a Turquía en 2018 fueron superiores al total de ventas a todo destino durante el año pasado.

Las colocaciones de ganado en pie a Irak aumentaron casi 200%, con US$ 87,9 millones en 2019 frente a los US$ 29,5 millones del año anterior. En tanto, las ventas a Líbano sumaron US$ 53,5 millones, con un crecimiento de 17% contra los US$ 45,7 millones de 2018. Pero las exportaciones de ganado a Egipto sumaron US$ 51,8 millones, cayendo 4% contra los US$ 54,3 millones de 2018.

Mayor impacto en Uruguay

En Uruguay, en tanto, los negocios de exportación de ganado en pie durante 2019 totalizaron US$ 100 millones, un descenso de 63% respecto al año anterior. A diferencia de Brasil –que tiene valores más competitivos–, las exportaciones en Uruguay están fuertemente concentradas en Turquía. Entre los operadores regionales se espera que sobre el segundo trimestre del año en curso Turquía retome las importaciones de ganado en pie.