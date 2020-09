Exportaciones de China aumentaron a su mayor ritmo en casi un año y medio

Las exportaciones en China aumentaron en agosto un 9,5% con respecto al año anterior, según mostraron el lunes los datos de aduanas, lo que supone el mayor aumento desde marzo de 2019.

La cifra también superó las expectativas de los analistas, que esperaban un crecimiento del 7,1%, en comparación con el 7,2% de julio.

Las importaciones, sin embargo, cayeron un 2,1%, en comparación con las expectativas del mercado de un aumento del 0,1%, tras una caída del 1,4% en julio.

La fortaleza de las exportaciones sugiere una recuperación más rápida y equilibrada de la economía china, que se está recuperando de una caída récord en el primer trimestre gracias en gran parte a las medidas de estímulo interno.

"Las exportaciones de China siguen superando las expectativas y creciendo significativamente más rápido que el comercio mundial, ganando así cuota de mercado global", dijo Louis Kuijs de Oxford Economics.

Una encuesta privada sobre la actividad manufacturera de la semana pasada mostró que las fábricas chinas registraron el primer aumento de nuevos pedidos de exportación este año en agosto, ante la gradual reactivación de la demanda en el extranjero. El repunte de los negocios también llevó a una mayor expansión de la producción, que tuvo el mayor crecimiento en casi una década.

La evolución de las exportaciones de China, impulsada por unas cifras récord de entregas de suministros médicos y una fuerte demanda de productos electrónicos, no se ha visto tan afectada por la desaceleración mundial como algunos analistas habían temido.

Sin embargo, las importaciones volvieron a disminuir, contra pronóstico, lo que sugiere que la demanda interna se ha debilitado. China registró un superávit comercial de US$ 58.930 millones el mes pasado, en comparación con lo previsto en la encuesta entre analistas, que pronosticaban un superávit de US$ 50.500 millones y un superávit de US$ 62.330 millones en julio.

Diario Financiero-Ripe