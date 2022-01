Expresidente de Casa de Galicia dice que no está "muerto" ni se fue del país y anuncia que se presentará ante la Justicia

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, afirmó este jueves que se presentará ante la Justicia para determinar "las responsabilidades" que, a su juicio, tuvieron las anteriores autoridades a cargo de la gobernanza que llevó a la mutualista al cierre.

"Dejaremos en claro cómo encontramos a Casa de Galicia cuando asumimos y haremos conocer los nombres de quiénes fueron responsables, tanto directivos y funcionarios, de su endeudamiento y de su desorden de funcionamiento", escribió en una carta.

"Nos presentaremos a la Justicia, quien como poder independiente, juzgará si no hay responsabilidades en el pasado y desde que asumieron estas autoridades que gobiernan la salud desde el 1 de marzo de 2020, que con sus omisiones y decisiones han perjudicado su funcionamiento hasta provocarle un daño, a nuestro entender, irreparable", insistió.

El exfuncionario replicó en el escrito su compromiso por defender la actuación de la directiva durante su gestión de 36 meses. En ese sentido, detalló que tras la firma de un fideicomiso en diciembre de 2019 se garantizó que los trabajadores siguieran cobrando su salario mensualmente "sin ningún riesgo". "Se dejó a resguardo 60 cuotas de un total de casi 2 millones de dólares para el pago de los salarios de los funcionarios médicos y no médicos por 5 años", explicó.

Luego de la reunión que mantuvieron representantes de los socios de Casa de Galicia con Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Iglesias sostuvo que espera ayuda del gobierno para revertir las dificultades financieras que atraviesa la empresa. En el encuentro, los representantes conversaron sobre el supuesto interés de una empresa de salud europea para hacer frente a la deuda de US$ 80 millones. También hablaron de otra propuesta para exigir una cuota a los usuarios y así intentar solventar los gastos, pero no presentaron una planificación concreta.

"Deseamos profundamente que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pueda cumplir con su palabra de ayudar a Casa de Galicia y devolverla a los gallegos y sus descendientes. Sería muy duro para nosotros que así no fuese, por tener más de 104 años y por ser la institución más importante de afiliados gallegos en el mundo fuera de Galicia. Sería muy duro si perdemos un patrimonio de esta importancia, por una decisión difícil de explicar, cuando se aclaren los temas.", indicó el expresidente en su carta, días después de esa reunión.

Iglesias aseguró que se está recuperando de tres operaciones del corazón y se mostró orgulloso de ser "uno de los uruguayos y también gallegos que hoy están peleando por defender el gran patrimonio de Galicia".

"Esta carta es una fe de vida, no estoy muerto ni me fui del país, sino que me estoy recuperando de tres operaciones, tomando nota de todo para responder cuando sea pertinente", remató.

El cese de actividades de Casa de Galicia ocurrió el pasado 23 de diciembre. La resolución se dio luego del pedido de la sindicatura aunque la mutualista sigue funcionando gestionada por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).