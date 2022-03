Discurso de Lacalle: FA concentra críticas en el repaso de la economía y advierte omisiones sobre tarifas y salarios

Aunque el discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General se paró sobre el concepto de "dato y no relato", su intervención no quedó exenta de interpretaciones y cuestionamientos.

Desde la oposición, las críticas al balance de gestión se concentraron casi exclusivamente en el diagnóstico que el mandatario hizo respecto a la marcha de la economía. Allí, el Frente Amplio advirtió que Lacalle Pou omitió hablar del aumento de las tarifas –pese a su promesa de campaña de no subirlas–, así como de la baja de los salarios o el aumento de la inflación, y también relativizaron la aseveración de que en estos dos años no se subieron los impuestos.

"El gobierno tiene una realidad paralela", resumió en rueda de prensa el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, a los pocos minutos de que culminara la disertación por los dos años de gobierno. El senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora), por su parte, dijo que sus discrepancias pasaban por lo que "no se mencionó" en el discurso, al tiempo que Charles Carrera (MPP) escribió que "por segundo año consecutivo el gobierno incumple sus promesas de campaña".

Sobre el final del discurso –buena parte del cual consistió en pasar raya a las cifras logradas por ministerios y entes públicos–, Lacalle Pou hizo una de las afirmaciones que más dividió al sistema político.

"Todos recordarán que en campaña se discutió acerca de que para llevar los planes se iban a poner o aumentar los impuestos. Y no fue una discusión política: académicos de primer nivel nivel sostenían que eso iba a pasar. De nuevo, dato y no relato. Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en los bolsillos a los uruguayos", dijo el presidente.

Las palabras que desataron uno de los mayores aplausos de la jornada por parte de los representantes del oficialismo generaron, del bando opositor, los mayores cuestionamientos.

"Los grandes números de los que habla el presidente Lacalle no tienen nada que ver con la realidad de las personas que van al almacén y ahora pueden comprar menos", planteó Fernando Pereira a la salida. El senador del MPP, Alejandro Sánchez, se hizo eco de la muletilla del mandatario, pero para poner el acento en lo que cree que también debió haber sido mencionado.

"Dato y no relato”. En dos años aumentó seis veces el combustible, un kilo de carne cuesta más de 400 pesos, un litro de aceite 150, mientras los salarios y las jubilaciones siguen bajando", escribió el legislador.

Bergara recriminó que en campaña Lacalle había adoptado el compromiso de no subir las tarifas e impuestos "y no lo cumplió". "Los impuestos han subido, ya sea por la instalación del impuesto covid-19, ya sea por la devolución del IVA en las compras con medios electrónicas y también por los cambios en la metodología de los cómputos que hace que se pague más IRPF y más IASS".

En este sentido, opinó que "hay que tomar con pinzas" el compromiso de reducir el IASS y el IRPF para 2023 si la economía lo permite. "No solo importa crecer, sino cómo se crece; la recuperación económica de la que habló el presidente no le llega a la mayoría de los uruguayos", planteó por su parte Carrera, quien citó al economista Rodrigo Alonso, quien sostuvo que "el país creció un 4,5%, pero el 70% de la población uruguaya es más pobre por la pérdida de salario".

"Las exportaciones, favorecidas por los buenos precios internacionales, están 5,6% por encima de los niveles previos a la crisis, en tanto los trabajadores han perdido 3,2% de salario real en los dos primeros años de gobierno", desarrolló el senador del MPP. El senador socialista Daniel Olesker habló a su vez de una "ficticia realidad de un lindo mundo" pese a que "los ingresos de los hogares siguen cayendo".

A 25 días del referéndum, la Ley de Urgente Consideración (LUC) –que tuvo ciertas alusiones por parte de Lacalle– no formó parte de los principales cuestionamientos de la oposición apenas terminado el discurso. El Frente Amplio tendrá este jueves una instancia extraordinaria de Secretariado Ejecutivo, en la que abordará el extenso discurso para luego emitir un pronunciamiento institucional.