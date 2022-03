La "realidad paralela" que "hay que tomar con pinzas": reacciones del FA al discurso de Lacalle

Los dirigentes del Frente Amplio emitieron sus primeras reacciones al discurso del presidente Luis Lacalle Pou por los dos años de gobierno con un cuestionamiento central fijado en la falta de referencias al aumento de las tarifas y el impacto socioeconómico en la población.

"El gobierno tiene una realidad paralela", arremetió en rueda de prensa el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, a los pocos minutos de que culminara la disertación ante la Asamblea General. "La mayor parte de los uruguayos y uruguayas está ganando menos", criticó.

"Los grandes números de los que habla el presidente Lacalle no tienen nada que ver con la realidad de las personas que van al almacén y ahora pueden comprar menos", planteó. "Claramente el nivel de consumo de los uruguayos cayó respecto al 2019", dijo Pereira. "Esto se llama falta de justicia, y cuando hay falta de justicia, hay dolor, y cuando hay dolor, es que hay realidades paralelas", remató.

El senador Mario Bergara, por su parte, discrepó con lo que "no se mencionó" en el discurso de más de una hora. "Acá se supone que se tocan los temas que le importan a la gente. Sin embargo no se habló de la rebaja de salarios, de la rebaja de pasividades, de la suba de los impuestos, de la suba de tarifas y en particular de los combustibles. Si no se hablan de esas cosas, difícilmente se pueda plantear que acá se tocaron los temas que a la gente le importa", concluyó.

Al ser consultado respecto al compromiso de Lacalle de rebajar el IASS y el IRPF en 2023 si la economía lo permite, Bergara contestó: "Sobre anuncios y promesas en materia tributaria hay que tomarlos con pinzas, porque en campaña electoral de 2019 se comprometió a no subir impuestos y no lo cumplió. Los impuestos han subido ya sea por la instalación del impuesto covid-19, ya sea por la devolución del IVA en las compras con medios electrónicas y también por cambios en la metodología de los cómputos que hace que se pague más IRPF y más IASS".

El senador del MPP, Alejandro Sánchez, se hizo eco de la muletilla "dato, no relato" empleada en más de una ocasión por el mandatario, y escribió en Twitter: “Dato y no relato”. En dos años aumentó seis veces el combustible, un kilo de carne cuesta más de 400 pesos, un litro de aceite 150, mientras los salarios y las jubilaciones siguen bajando. ¿A quién no le metió la mano en el bolsillo? ¡A los malla oro!".