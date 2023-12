FA plantea adelantar las elecciones internas y Argimón consulta a la Corte

La vicepresidenta Beatriz Argimón informó este lunes al cierre de la reunión de coordinación con los referentes de cada bancada en el Senado sobre la posibilidad de cambiar de fecha las elecciones internas de junio de 2024 por su coincidencia con la Copa América en Estados Unidos.

La jerarca nacionalista quedó en trasladar la consulta a la Corte Electoral para saber si es posible modificar la fecha dados los trámites de credenciales y otros procesos administrativos en curso, según reconstruyó El Observador.

La idea surgió días atrás en la bancada de senadores del Frente Amplio y fueron los legisladores Liliam Kechichian (Alianza Progresista) y Alejandro Sánchez (MPP) quienes quedaron a la cabeza del tema.

Con el antecedente de los comicios de 2014, cuando la concurrencia a las urnas se pasó del último domingo de junio al primer domingo del mismo mes dado que coincidía con la final de la Copa Mundial de Brasil, cada partido discute ahora en su interna sobre reeditar dicha solución, mientras aguardan el visto bueno formal de la Corte Electoral.

La bancada del Partido Nacional trató el tema en su bancada del lunes. "No entiendo la preocupación por moverlas. Yo propuse en 2014 el cambio de fecha cuando coincidía con la final del Mundial y la copa era en Brasil, pero ahora no es el caso. Acordamos plantear no moverlas en principio y en todo caso veamos el fixture y adelantémoslas para el domingo 16 de junio y no un mes antes", dijo Jorge Gandini a El Observador.

El líder de Por la Patria, que a su vez es el único legislador blanco que competirá como precandidato, dijo no comprender por qué adelantar un mes los comicios: "Me parece que responde a otros cálculos que no deberían tomarse en cuenta en estos temas electorales".

El coordinador de la bancada colorada, Germán Coutinho, ya trasladó por su parte el tema al secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio Sanguinetti, de modo de tomar una resolución como colectividad el próximo lunes en el Comité Ejecutivo Nacional. Coutinho también intercambió sobre el posible cambio de fecha con el precandidato Tabaré Viera, ministro de Turismo, quien se ha mostrado dispuesto al adelanto de los comicios, según supo El Observador.

Orden de los bombos para el cambio de fecha de las internas

La frenteamplista Liliam Kechichian sostuvo que ya informaron del tema al presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, aunque ve difícil que puedan discutirlo en la orgánica antes del Congreso de este fin de semana, en que terminarán de proclamarse las cuatro precandidaturas y se oficializará el programa de gobierno. "No tenemos postura. Constatamos el hecho y pensamos que no se podía pasar por arriba como si nada", señaló Kechichian a El Observador.

Cabildo Abierto, por su parte, no ha conversado aún sobre la eventualidad de un cambio de fechas. No obstante, se trata del único partido con representación en el Senado que de momento no tendrá una interna competitiva, sino que se postula como líder partidario el general Guido Manini Ríos.

Las internas están fijadas para el 30 de junio de 2024, mientras que la Copa América irá desde el 14 de ese mes hasta el 14 de julio. Por tratarse de un evento previsto en la Constitución de la República, cualquier cambio de fecha requiere mayorías especiales.