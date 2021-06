Facundo Torres: “Yo amo a Peñarol, pero la oportunidad de venir a la selección es un sueño”

El volante juvenil de la selección uruguaya, Facundo Torres, dijo estar viviendo “un sueño” al estar convocado la celeste para disputar su primera Copa América, Brasil 2021, en la que el combinado debutará este viernes (21:00) ante Argentina.

El futbolista que se estrenó en el equipo de Óscar Tabárez en las recientes fechas de Eliminatorias, ingresando ante Paraguay y siendo titular frente a Venezuela, repasó este martes cómo han sido sus primeros días en el Complejo Celeste.

Antes del viaje a Brasil, el juvenil de 21 años habló en conferencia de prensa y tocó varios temas.

@Uruguay

Facu Torres en el Complejo Celeste

Uno de ellos fue la situación que se genera cuando un futbolista es convocado y debe dejar a su club, en su caso Peñarol, sin poder jugar por los partidos del Campeonato Uruguayo.

“Hay veces que se mira un poco mucho al club de lo que pierde, pero a veces se mira poco de lo que está logrando el jugador”, comentó.

“Yo amo a Peñarol pero la oportunidad de venir a la selección es un sueño que tengo desde niño y estoy feliz de la vida de estar acá”, agregó el futbolista que, tras su debut en la selección, su contrato en los aurinegros pasó a tener una cláusula de US$ 14.5 millones a US$ 20 millones.

Alexandre Schneider / Pool / AFP

Torres con Peñarol ante Corinthians

Lo que le pidió Tabárez y el jugador que lo sorprendió

El juvenil también recordó cómo fue el momento de salir a la cancha ante Paraguay. “(Tabárez) me dio muchísima confianza a la hora de entrar. Recuerdo que me llamó, eso no se me olvida más, y me dijo que hiciera lo mismo que hacía en el club, que eso era lo que me había traído hasta acá. Que faltara el respeto, en el buen sentido de la palabra”.

“El partido estaba 0-0 contra Paraguay y faltaba alguien que un poco desequilibrara, y entré a intentar a hacer un poco eso. Creo que salió bastante bien pero no pudimos sacar el resultado que esperábamos. Estoy feliz de la vida de la oportunidad que me regala de poder seguir para esta Copa América”, agregó.

AFP

Torres ante Venezuela

Torres también contó cuál ha sido el jugador de la selección que más lo ha sorprendido en los entrenamientos. “El que más me sorprendió fue Mati Vecino, que no lo conocía de haber jugado con él y lo veía sí por la tele, y cuando vine acá me sorprendió mucho el nivel que tiene”.

Consultado sobre cómo será enfrentar a Argentina y a Lionel Messi el próximo viernes, indicó: “Estoy viviendo un sueño, el de estar acá, ir a la Copa América y enfrentar a grandes equipos y grandes jugadores. Pero con el respeto que se le debe y con la confianza en el equipo que tenemos nosotros, en lo que podemos dar, y la vamos a ir a pelear”.

El álbum de figuritas y acostumbrarse a entrenar con figuras

En sus primeros días en un nuevo plantel, el volante valoró los consejos que recibió de los jugadores “más grandes”, como los del “Maestro y del cuerpo técnico”.

@Uruguay

Torres junto a sus nuevos compañeros de la selección

“Me siento muy cómodo. Con compañeros que conocía de las juveniles de Peñarol o de otros equipos, eso me favorece para estar en el día a día acá. Los consejos de los grandes vienen bien para cualquier joven”, indicó.

Torres también contó que colecciona los álbumes de figuritas.

“El otro día me regalaron el álbum de esta Copa América y cuando llegue a casa en mi familia todos se pusieron a pegar las figuritas”, indicó. “Tengo el álbum de 2011. Los miraba de niño (a los jugadores de Uruguay) y era algo inalcanzable, que de a poquito se fue dando y estoy muy contento de estar acá”.

El saludo de Suárez para Torres

El volante también expresó cómo fueron sus primeras prácticas al entrenar con jugadores que admira. “Al principio era ver a las personas que veía en la tele, me sorprendía estar con ellos, pero uno se tiene que acostumbrar rápido, pasar esa etapa lo más rápido que pueda y verlos como un compañero más”.

De cara a la Copa América, dijo que formar parte del plantel celeste es “increíble”.

“No sé si he caído todavía en donde estoy y lo que viene por delante. Pero lo afronto con total seriedad, responsabilidad y quiero que nos vaya lo mejor posible”, dijo el juvenil que va por su debut en el torneo de selecciones.