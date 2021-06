Luis Suárez: "Tenemos que entrar en la zona de ganar partidos con la selección"

Luis Suárez brindó este martes una conferencia de prensa virtual desde el Complejo de la AUF después del entrenamiento vespertino de la selección. El delantero dijo que no está conforme con el rendimiento que tuvo Uruguay en los partidos de Eliminatorias frente a Paraguay y Venezuela, ambos empatados sin goles: "No estamos conformes con los partidos de Eliminatorias, no era lo que queríamos, porque aparte de que los resultados no fueron buenos, en sensación de juego estamos en un debe con nosotros mismos y tenemos que aprovechar estos días de entrenamientos para corregir y mejorar".

Haciendo un paralelismo con la frase de Diego Simeone, su técnico en Atlético de Madrid, cuando señaló que el equipo en las últimas fechas de la Liga española entró en la "zona Suárez", el delantero indicó: "Ahora tenemos que entrar en la zona de ganar partidos con la selección, es lo que a uno le interesa". AFP Luis en el partido contra Paraguay Sobre el retorno de Edinson Cavani después de los dos partidos de suspensión, dijo: "Edi es un jugador importante para la selección y es un plus tenerlo al lado, marca la diferencia y a uno lo ayuda mucho". El Pistolero remarcó que tienen que mantenerse "alejados de la crítica y de los elogios, porque si nos guiamos por lo que se dice siempre van a criticar y también he aprendido que el elogio debilita. Somos conscientes en hacer nuestro trabajo, somos los primeros en querer ganar y el delantero en querer hacer goles, no los erramos por gusto". También fue consultado sobre lo que dijo Cavani, que después del Mundial de Catar dejará de jugar en la selección: "A medida que van pasando los años cada vez está más cerca de eso y está claro que la Copa América para mi será la última por un tema de edad. No da para ocupar un lugar a jugadores que vienen con hambre y dejarles un espacio será lo más adecuado". Matías Delacroix / Pool / AFP De La Cruz, frente a Venezuela; Uruguay tiene que mejorar, dijo el Pistolero Sobre Argentina, el primer rival celeste, Suárez manifestó: "Será un partido complicado. Tenemos que tratar de que ellos no creen muchas situaciones porque son contundentes arriba y aprovechar sus debilidades y tratar de ser contundentes nosotros". Por último respondió a la situación de la pandemia de coronavirus: "Los jugadores no tenemos ni voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Somos protagonistas de los torneos y tenemos que defender nuestra selección y nunca decir que no. Estoy de acuerdo con los compañeros que no están de acuerdo con jugarla, pero en Brasil se están jugando todos los torneos locales, Libertadores, Sudamericana y te dan seguridad".