Cavani: "Luego de Catar, daré un paso al costado; llegó mi último baile"

El delantero Edinson Cavani brindó una conferencia de prensa en la tarde de este lunes en el Complejo de la AUF previo a la partida del grupo a la Copa América de Brasil 2021 y admitió que vive su última etapa en la selección y que está en “último baile” con la camiseta celeste.

Consultado por los dichos del Maestro Tabárez emulando el título del documental de Michael Jordan titulado “El último baile”, el delantero de Manchester United confirmó que luego del Mundial de Catar 2022 dejará de defender a Uruguay.

“Sinceramente lo tengo en mi cabeza. La vida de cada ser humano está basada en objetivos, en deseos que tiene uno de llegar a ciertas metas, y en lo futbolístico a nivel selección y creo también un poco a nivel general, es poder llegar a logar ese otro sueño de llegar al Mundial de Catar y de ahí en adelante dar un paso al costado y dedicarme a mi familia, mi gente y dedicarme también a mis cosas. Creo que estoy en mi último baile”, sostuvo Cavani.

@Uruguay

Cavani sigue entrenando con el grupo celeste

A su vez, añadió: “Siento y veo que las etapas en la vida van pasando y se va uno y viene otro y es siempre así. No me genera nada especial. Lo que sí es que querría terminarlo de una buena forma o manera, poder lograr algo lindo con la selección en este último baile como lo denominó el Maestro. Me genera orgullo estar bien para seguir compitiendo. Son etapas del fútbol y en algún momento llegan. Hay otras cosas además del fútbol. Cuando llegue el momento, llegará como llegará el de otros”.

A la hora de hablar de lo que es el grupo celeste que comparte con Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, dijo: “Siempre digo que los grupos son solamente grupos, porque si tenés chances de salir campeón, tenés que competir contra todos y eso lleva a que en las instancias definitorias debas cruzarte contra algún rival que llega mejor”.

Preguntado acerca de las críticas que recibió el Maestro Tabárez por el rendimiento de la selección en las Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela, Cavani expresó que con el paso del tiempo “uno confirma lo que es el fútbol en ciertos aspectos, que son momentos de gloria, crítica, momentos lindos y feos. Siempre lo dije: si acá hay un responsable que esta selección ha caminado y todo lo que ha logrado futbolísticamente y de identidad y respeto, ha sido por un responsable que es el Maestro Tabárez”.

@Uruguay

La Copa América está ahí nomás para Uruguay que debuta el viernes

Y añadió: “Yo por mérito me gané el lugar, lo dije y lo voy a seguir diciendo que no todo pasa por lo futbolístico para que un grupo pueda competir y todos esos condimentos se los ha dado Tabárez. Hay un montón de cosas que no se ven, que hacen que formar este grupo, que siga manteniendo una identidad, es algo muy importante”.

Con relación a la pandemia, Cavani indicó que “hay héroes luchando como el personal de la salud, no solo de mi país sino del mundo entero, que enfrentan a esta pandemia. Más allá de lo que puedan pensar de lo que ganan los futbolistas, nosotros estamos expuestos todos los días a ir a una ciudad o país. Yo siempre pensé estando fuera que lo mejor hubiera sido parar. El mensaje que le di a mis compañeros desde que se supo que se disputaría la Copa América, es que hay que meter el pecho e ir a competir. Es la decisión que se tomó. Hubo mucha incertidumbre, había que estar preparado por si salía la Copa. Salió, hay que ir y jugarla como otras veces”.

@Uruguay

Cavani será titular el viernes junto a Suárez en el debut celeste en la Copa ante Argentina

Sobre las cualidades del grupo celeste, Cavani sostuvo que “parte de la base que es un buen grupo, un grupo humano fantástico de chiquilines y de hombres que son buenos compañeros. Por eso decía que el fútbol no es solo fútbol, se necesita un buen grupo humano que sepa luchar por el compañero, fijar los objetivos y competir. Eso es lo primordial. Hay montones de ejemplos de equipos que uno los ve y piensa ‘no parecen tanto’ y compiten y ganan. Más allá de que tengamos buenos jugadores, va a pasar todo por la unión que tengamos, por defendernos todos, por momentos, jugando mal o bien”.

@Uruguay

Cavani se sumó al grupo celeste el 4 de junio luego de unos días de licencia

Con respecto a los jóvenes que se sumaron ahora como por ejemplo, Facundo Torres y Brian Ocampo, entre otros, Cavani opinó: “Lo que logró la selección en esos últimos años ha sido la inclusión que antes era más difícil. Antes llegar a un grupo era mucho más difícil, quedabas de lado. Lo digo porque me tocó vivirlo a mí cuando llegué. Y me imagino que antes sería peor para los jóvenes. En estos años, siempre trato de dejar en la selección que aquel que llegue, lo haga para formar parte de una familia, más allá de que uno tenga más o menos años. Que el momento que se ponga la camiseta, tenga las mismas responsabilidades, que él está para acompañarte y vos también a él. Y eso se ha visto en los últimos años y creo que ellos lo han sentido. Que no hay grupitos -no digo que antes los hubiera-, pero el joven que llegaba no tenía su lugar y hoy los jóvenes se sienten más arropados, confiados y eso les puede servir para los próximos años que estén en la selección. Le manifestamos nuestro apoyo, la importancia de que estén acá y que somos todos importantes”.