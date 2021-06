El retorno de Bentancur y De La Cruz de entrada: los cambios de Tabárez pensando en Argentina

La selección uruguaya viaja este miércoles a la hora 15:00 hacia Brasil, donde el viernes a la hora 21:00 en el estadio Nacional de Brasilia debutará en la Copa América frente a Argentina. Con miras a ese partido el plantel entrenó el martes en el Complejo Uruguay Celeste y el técnico Óscar Tabárez paró un equipo con cuatro cambios con respecto al que enfrentó a Venezuela en su última presentación por las Eliminatorias hace una semana.

Los celestes tienen que mejorar lo mostrado en los últimos dos partidos y así lo dejó claro Luis Suárez, ayer después del entrenamiento: “No estamos conformes, no era lo que queríamos, aparte de no conseguir buenos resultados en sensación de juego estamos en un debe con nosotros mismos y tenemos que aprovechar estos días de entrenamientos para corregir y mejorar”, dijo el delantero en conferencia de prensa.

Sin Fernando Muslera, que entrenó aparte con los otros dos goleros, los jugadores elegidos el martes por Tábarez para el movimiento táctico fueron Martín Cáceres, Josema Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Del último partido de la selección salieron Matías Vecino, Federico Valverde, Facundo Torres y Jonathan Rodríguez.

En sus lugares ingresaron Viña (en Caracas esperó en el banco porque el técnico realizó una modificación táctica, jugó ante Venezuela con línea de cuatro defensores y utilizó a Giovanni González de lateral derecho y a Cáceres en el izquierdo), Bentancur (ausente por suspensión), De la Cruz (que espero en el banco y fue el jugador más destacado cuando ingresó en el segundo tiempo) y Cavani (estaba suspendido).

C. DOS SANTOS

Luis Suárez en el entrenamiento del martes

En el otro equipo jugaron Sebastián Coates, Ronald Araújo, Camilo Cándido, Matías Vecino, Federico Valverde, Nahitan Nández, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Torres y Maximiliano Gómez.

Luego ingresaron Jonathan Rodríguez, Fernando Gorriarán y Brian Ocampo en lugar de Brian Rodríguez, De Arrascaeta y Maxi Gómez. Mientras no participaron del movimiento de fútbol estos futbolistas ensayaron uno contra uno y definición en arcos pequeños.

Gómez y De Arrascaeta se integraron el viernes a los entrenamientos, después que en las últimas dos semanas estuvieron desafectados de la selección por positivos de covid-19. Ambos futbolistas se perdieron los partidos ante Paraguay y Venezuela.

El ensayo fue utilizando solo una parte de una de las canchas del Complejo deportivo de la selección. Muslera, Sergio Rochet y Martín Campaña trabajaron aparte en ejercicios propios del puesto que ocupan.

Las posibilidades de la alineación

Con los 11 futbolistas que utilizó el martes, Tabárez confirma la confianza que le transmite Giovanni González, a quien puede utilizar como lateral derecho o volante externo por ese mismo sector, de acuerdo al sistema táctico que resuelva utilizar.

Devuelve a Matías Viña a la oncena, después de que saliera contra Venezuela, aunque ingresó a jugar el segundo tiempo en lugar de Jonathan Rodríguez.

El Maestro toma más recaudos defensivos con Torreira y Bentancur en el doble cinco, que los que suele utilizar cuando apuesta por Valverde-Bentancur -seguramente por la presencia de Messi- y confía en el buen rendimiento de De La Cruz, quien se transformó en el jugador más destacado en el último partido de la selección cuando ingresó en el segundo tiempo.

Uruguay vuelve a trabajar este miércoles en el Complejo, previo a la partida a Brasilia.

@Uruguay

Brian Ocampo y Fernando Gorriarán

Lo que no se conocerá hasta la hora del partido, en la cancha, será la disposición táctica que utilizará frente a Argentina porque estos jugadores le dan versatilidad en el dibujo y puede utilizar la opción de tres o cuatro defensas.

De todas formas, por los antecedentes que tiene Uruguay ante Argentina con Messi en la cancha, Tabárez utiliza línea de cuatro y un escalonamiento en la defensa del 10 para evitar que llegue con espacios y velocidad al área de Uruguay, que es cuando el jugador de Barcelona más daño genera.

Después de enfrentar a Argentina el viernes, los celestes jugarán contra Chile el lunes 21 en Cuiabá, frente a Bolivia jueves 24 en la misma ciudad y ante Paraguay el lunes 28 en Río de Janeiro.

Suárez: "Zona de ganar partidos"

Suárez indicó en conferencia de prensa virtual que “no estamos conformes" con el rendimiento del equipo celeste porque además de los resultados (dos empates sin goles frente a Paraguay y Venezuela) "en sensación de juego estamos en un debe con nosotros mismos y tenemos que aprovechar estos días de entrenamientos para corregir y mejorar”.

En relación con una frase de Diego Simeone, su técnico en Atlético de Madrid, Suárez respondió: “Tenemos que entrar en la zona de ganar partidos con la selección, es lo que a uno le interesa”.

@Uruguay

Luis Suárez y Nahitan Nández

Simeone había dicho, cuando faltaban dos fechas para el final de la Liga española, que se ingresaba en la “zona Suárez” por la importancia del delantero. El salteño no defraudó, ya que en ese tramo marcó dos goles que resultaron decisivos para obtener el título.

El viernes volverá la dupla Suárez-Cavani, que jugó por última vez el 13 de noviembre pasado frente a Colombia por las Eliminatorias y curiosamente -o no- fue la última vez que Uruguay ganó y marcó goles (3-0): “Edi es un jugador importante para la selección y es un plus tenerlo al lado, marca la diferencia y a uno lo ayuda mucho”, expresó Suárez.

Sobre Argentina, indicó: “Tenemos que tratar de que ellos no generen muchas situaciones porque arriba son contundentes, aprovechar las debilidades que tienen y después tratar nosotros de ser contundentes”.

También dejó claro que si la selección llega a Brasil pensando que es candidata a ganar, “vamos a tener una presión extra” por lo que “tenemos que ir a hacer una buena copa, dejar la mejor imagen posible y mantener la ilusión de ganarla porque sería algo increíble”.