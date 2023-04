Familia de Abdala cuestiona su pedido de que el padre no esté contemplado en reparaciones

La familia de Pablo Abdala cuestionó el pedido del presidente del INAU para que su padre, Carlos Abdala –embajador asesinado por error en 1976 en Paraguay–, no esté contemplado en el proyecto de ley de reparación a víctimas de grupos armados que se votó la semana pasada en comisión de Diputados.

"No representa la voluntad de la familia. Ni la de mi madre, ni la de mi hermano menor Álvaro, ni la mía", dijo a El Observador su hermano mayor Carlos, quien es abogado y exdirector de Exprinter Casa Financiera.

Pablo Abdala, exdiputado blanco y actual presidente del INAU, se había contactado a título personal con la comisión de Constitución que aprobó el proyecto –que se votará en plenario de Diputados la próxima semana– para que su padre no esté contemplado, dado que su nombre figura en los listados de víctimas de la sedición que la actual legislatura usa de referencia.

Esa lista consiste en la misma que remitió en su momento al Parlamento el gobierno de Jorge Batlle, y la que luego también envió al legislativo –con la firma de los ministros Danilo Astori, Daisy Tourné y Azucena Berrutti– la primera administración de Tabaré Vázquez, que recogió la iniciativa formulada por el exdiputado Daniel García Pintos.

"Más allá de la tragedia –cuyos efectos seguimos sufriendo hoy, es lo peor que me pasó en la vida–, entiendo que se dio en otro contexto: mi padre no fue víctima de la sedición", había dicho Pablo Abdala a El Observador. El jerarca había añadido que no tiene "nada que reclamarle al Estado".

Su hermano Carlos criticó esta postura, de la que se valieron los diputados oficialistas para introducir en la redacción la posibilidad de excluir de las listas de víctimas "los casos que manifiestamente no se ajusten a los criterios". "Me llamó la atención que se legisle a pedido de parte. Nos hizo ruido al resto de la familia. Me llama la atención como abogado y como docente esa forma de manejarse, las cosas no se manejan así a nivel legislativo", cuestionó Carlos Abdala, que señaló el acceso de su hermano menor a hacer el pedido por ser político de larga trayectoria.

"La voluntad de la familia es estar a lo que corresponda. Ni reclamamos nada ni nos amputamos nada. Nos atenemos a los antecedentes de la voluntad del proyecto de Batlle y de Tabaré (Vázquez), el viejo (su padre) siempre estuvo incluido. Si ahora va a estar o no, no sabemos. Pero no hicimos gestiones en los dos gobiernos anteriores ni vamos a hacerlo ahora", planteó a nombre de la familia.

Por otro lado, Carlos Abdala recordó que su madre (hoy de 92 años) cobró una pensión graciable que por las distintas edades dentro de la familia, "unos recibieron algo y otros no". "Los hijos la fueron cobrando en la medida que eran menores. Y cuando se aprobó yo ya tenía 18, hay situaciones distintas dentro de los propios hijos", añadió como un detalle secundario.

Carlos Abdala (padre) fue asesinado en junio de 1976 cuando revestía como embajador uruguayo en Asunción, cuando el croata separatista Jozo Damianovic lo confundió con el diplomático yugoslavo Mancilo Vucekovic cuando salía del Ministerio de Hacienda paraguayo.