Fantino despedía a Nández con elogios pero en un segundo lo destruyó por "vendehumo"

Luego del último partido del uruguayo Nahitan Nández en Boca para ser traspasado al Cagliari de Italia, el conductor argentino Alejandro Fantino comenzó su programa radial con elogios a la actitud del futbolista, pero de un segundo a otro todo cambió y pasó de agradecerle que "entendió lo que es jugar en Boca" a calificarlo como un "vendehumo".

Fantino, que es hincha fanático de Boca y fue relator partidario, inició su programa radial en línea con lo que hizo la parcialidad xeneize el miércoles en el triunfo del equipo argentino 2 a 0 sobre Atlético Paranaense, que ovacionó a Nández cuando fue sustituido durante el partido que le dio al equipo el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

🎶 Nandez es de Boca y de Boca no se vá 🎶🇺🇾💙💛 pic.twitter.com/aVqXJYaIOt — Información CABJ (@InformacionCABJ) August 1, 2019

En su programa de radio La Red, Fantino comenzó hablando bondades del futbolista uruguayo pero todo cambió cuando su compañero lo cuestionó sobre si el jugador realmente quería al club o era solo una ilusión. "Nosotros reconocemos a un jugador como Nández porque tenemos una característica. Yo soy un religión y cuando tengo un cura o un integrante de mi liturgia que respeta mis valores yo soy un ejército, y en esa forma de vivir Nández coincidió", comenzó el periodista. "Nández entendió lo que es jugar en Boca", continuó.

Pero las apreciaciones cambiaron de un momento a otro ante el cuestionamiento de su compañero Damián Iribarren. "Se va a un equipo menor que pelea el descenso en Italia", le dijo.

En ese momento Fantino viró radicalmente su postura y calificó a Nández de "vendehumo". "No se quería quedar Nández, sino no se va al Cagilari. Hay toda una vendida de humo de los jugadores. No nos comamos esa. Un tipo que se va al Cagliari se quiere ir", sostuvo el conductor.

A su vez el periodista se imaginó como dirigente de Boca. "Como me gustaría ser dirigente de Boca para sacarlos a patadas, qué déspota sería como dirigente de Boca, qué malo sería", afirmó Fantino. El periodista sostuvo que para la historia de Boca el mediocampista uruguayo es uno más. "En dos años no saben ni quien sos. (Diego) Cagna fue 453 veces más que Nández, el ´Pepe´ Basualdo 353 veces más que Nández, (Cristian) Traverso 800 veces más que Nández", afirmó el conductor.

Nández disputo este miércoles su último partido con la camiseta de Boca Juniors por la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense. El jugador uruguayo será traspasado a el Cagilari italiano en los próximos días por una cifra que ronda los US$ 20 millones.

Pero Nández no fue el único blanco de críticas en el programa. El otro que no se salvó fue el delantero Darío Benedetto. "Como el otro vendehumo de Bendetto que estoy caliente como una pipa, lo salí a bancar y se va", dijo. "Tanto te afecto la final con River, tanto te afecto la ´lenguita´, quedaté acá y poné los huevos sobre la mesa", sentenció Fantino en alusión al festejo de gol del delantero en la final de la Copa Libertadores que Boca perdió contra su tradicional rival.