Fede Valverde se sumó a la campaña global contra el racismo

Federico Valverde, volante de la selección uruguaya y de Real Madrid, se sumó a la campaña #blackouttuesday que se realiza este martes en las redes sociales para manifestarse en apoyo a la comunidad negra en el marco de las movilizaciones tras el asesinato de George Flyod en Estados Unidos.

El futbolista celeste publicó una imagen negra en su Instagram con el hashtag de la consigna, como forma de rechazo a la discriminación que sufren los afrodescendientes.

Valverde forma parte de la campaña en la que también se manifestaron artistas del espectáculo como la legendaria banda The Rolling Stones o la actriz Emma Watson, entre otros.

Además, muchos usuarios de las redes han teñido de negro sus redes lo que ha hecho que el hashtag #blackouttuesday sea tendencia global, al igual que #blacklivesmatter.

Frente a los gestos de algunos futbolistas en Alemania para homenajear a Floyd, que en principio podían ser sancionados, la FIFA hizo un llamamiento este martes al "buen sentido" y a tener en cuenta el "contexto", un día después del anuncio de una investigación por parte de la Bundesliga.

La FIFA "comprende perfectamente la profundidad de los sentimientos y las preocupaciones exprimidas por varios futbolistas tras las circunstancias trágicas del caso George Floyd", el estadounidense de 46 años muerto a manos de la policía de Mineápolis el pasado lunes durante su detención.

La FIFA, que "de manera repetida muestra su oposición a toda forma de racismo y discriminación", recuerda la aplicación de las normas del juego aprobadas por la IFAB: "Dejar a los organizadores de las competiciones, que deben mostrar buen sentido y tomar en consideración el contexto que rodea los eventos".

La Comisión de Disciplina de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) determinará si los gestos en homenaje a Floyd pueden conllevar una sanción, anunció el lunes la propia DFB. La entidad estudiará "en los próximos días" la situación de Weston McKennie (Schalke 04), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) y Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), que testimoniaron su indignación por las circunstancias de la muerte de Floyd, el primero con un mensaje en el brazalete de capitán y los otros con textos en sus camisetas.

Por contra, el atacante francés del Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, que llevó una rodilla al césped, reproduciendo un gesto popularizado por el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick para denunciar la violencia policial contra la población negra en Estados Unidos, no está incluido en la lista de posibles expedientados.

El mundo del deporte en Estados Unidos y otros países ha expresado masivamente su indignación y ha reclamado justicia por el crimen de Floyd, incluidas leyendas como Michael Jordan, quien no era habitual de esas manifestaciones en su etapa como basquetbolista activo.

El golfista estadounidense Tiger Woods envió este lunes sus condolencias a la familia de Floyd e hizo un llamado a que las manifestaciones por esta "impactante tragedia" se desarrollen sin disturbios.

En su primera reacción pública sobre la muerte del afroamericano Floyd a manos de policías hace una semana, Woods dijo que su corazón está "con George Floyd, sus seres queridos y todos quienes estamos heridos en estos momentos".

"Siempre he tenido el mayor respeto por nuestras fuerzas de seguridad. Se preparan tan diligentemente para entender cómo, cuándo y dónde usar la fuerza. Esta impactante tragedia claramente cruzó esa línea", dijo el ganador de 15 torneos de Grand Slam en un escueto comunicado.

Floyd murió a raíz de una brutal detención en la que fue inmovilizado por un agente policial blanco clavándole una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, lo que provocó que el detenido perdiera el conocimiento y falleciera poco después.

El entrenador de los San Antonio Spurs de la NBA, Gregg Popovich, arremetió contra el presidente Donald Trump por su respuesta ante las protestas por la muerte y reclamó cambios profundos para afrontar el racismo en Estados Unidos.

Las declaraciones de Popovich, efectuadas el domingo al semanario The Nation, se conocieron el lunes coincidiendo con una declaración conjunta del colectivo de técnicos de la NBA en la que se comprometieron a promover acciones contra el racismo.

Popovich, feroz crítico de Trump desde hace años, dijo a The Nation que la violencia policial y el racismo en Estados Unidos sentaron las bases de los disturbios que han ocurrido en algunas ciudades durante las manifestaciones contra el crimen de Floyd. "Lo que me llama la atención es que todos vemos esta violencia policial y el racismo y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia", dijo Popovich, uno de los entrenadores más reputados de la NBA y ganador de cinco campeonatos.

En una intervención pública, posterior a las declaraciones de Popovich, Trump aseguró este lunes que restaurará el orden en Estados Unidos, amenazando con desplegar a militares si no cesan los actos violentos en las protestas.

"Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir 'Las vidas de los negros importan'. No puede porque es más importante para él apaciguar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura (...) Al final, lo que tenemos es un idiota en lugar de un presidente", dijo Popovich. "Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar".