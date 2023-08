Feinmann se metió en la polémica de Dady Brieva y Uruguay, y Petinatti lo defendió

Luego de la polémica que se generó por la suspensión de ocho shows de Dady Brieva en distintas ciudades del interior uruguayo, el periodista argentino Eduardo Feinmann opinó en la noche de este lunes del tema, elogiando al público uruguayo, y entrevistando a Orlando Petinatti, que defendió a Brieva y criticó la "cultura de la cancelación".

"Dady Brieva, el impresentable este, pasó un mal momento en Uruguay. Se quiso hacer el vivo y le fue muy mal", comentó Feinmann en su programa en el canal La Nación+, que se ubica políticamente en el extremo opuesto a Brieva, ya que el periodista es un firme crítico del kirchnerismo, que Brieva, reconocido peronista, apoya.

Luego de mostrar clips de los cruces que Brieva tuvo en Malos Pensamientos (Azul FM), Buscadores (Canal 5) y Polémica en el Bar (Canal 10) en la gira de medios por sus shows en Uruguay en agosto, Feinmann dijo: "Me saco el sombrero ante el pueblo uruguayo, que no se convierte en mosca para comer de la mierda. Son muy inteligentes", lanzó el periodista.

"Esto provocó un cisma en el periodismo político de Uruguay", agregó, y convocó a Orlando Petinatti, conductor de Malos Pensamientos, como invitado.

El conductor radial señaló que "yo no estoy en guerra, y no tengo nada que ver con lo que dicen los demás", matizando la situación. "Dady Brieva no cayó mal en Uruguay, yo siento que se ha generado algo tan fuerte y tan duro. Yo sé lo que Dady representa para Argentina, y hablamos de política en la entrevista", explicó.

"A mí la teoría de la cancelación no me gusta, aunque esté en las antípodas de Dady Brieva", afirmó Petinatti. "Yo creo que él (Brieva), en su fanatismo, se embanderó apasionadamente con una ideología, y cuando eso pasa, pasan estas cosas", continuó.

"Yo voy a defender a un artista, sea cual sea su pensamiento, haga lo que haga", concluyó. "Creo que debe estar arrepentido de cosas que dijo", agregó sobre Brieva.

Las razones detrás de las cancelaciones de Brieva

Este lunes, desde la productora Ápice, responsable de los espectáculos, explicaron a El Observador que las razones de la cancelación de la gira de Brieva por el interior fue responsabilidad de la empresa, y que la decisión fue tomada antes del fin de semana del anuncio, y de los cruces del humorista en los distintos programas.

"Es algo exclusivamente asociado con cuestiones operativas internas de Ápice que hicieron que no fuera posible llevarla a acabo en las fechas planteadas", afirmó Aldo Luissi, uno de los encargados de la productora. "Intentamos reprogramar pero no fue posible por agenda".

Brieva habló este lunes con El Observador y confirmó esa versión. "Faltando dos semanas la gente de Ápice me dice que va a tener que reprogramar las funciones porque entre los 700 mil uruguayos que vinieron a Argentina y la cantidad de oferta de espectáculos que hay para lugares chicos, la programación se superponía mucho y creían que a lo mejor no iba a dar para tanto. Yo les dije que en octubre tenía que filmar, que no podía reprogramar, y que levantábamos las funciones. Faltaba un montón, un mes, así que lo hicimos, no creo que para esa fecha se hubiesen vendido demasiadas entradas", dijo Brieva.

"Me siento totalmente sorprendido por la operación que me estoy comiendo desde Uruguay, de todos los medios. No sé por qué, la verdad que no entiendo", aseguró desde Buenos Aires.