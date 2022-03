Feminismos: “¿Y ahora qué más quieren?”

Esta semana hubo una nueva marcha por el 8M en el día internacional de la Mujer, ese día que no condensa una celebración sino una serie de reivindicaciones que se realizan desde hace siglos, algunas de las cuales derivaron en resultados positivos y otras muchas que siguen sin resolverse. Es por eso un buen momento para hablar de las paradojas de los feminismos, no de EL feminismo en singular, porque hay tantos como personas decidimos reclamar y luchar -de muy diversas maneras- por la igualdad de derechos. Buena parte de las discusiones que dividen no solo a las mujeres a la hora de hablar de feminismos, tienen que ver con supuestos, malentendidos, ideologías y muchas paradojas.