Fernando Pereira a Graciela Bianchi: "No soy médico, yo no puedo resolver estos problemas"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le respondió a la senadora nacionalista Graciela Bianchi tras acusarlo de "inmoral" e "hipócrita" por haber dicho que la imputación del exsenador nacionalista, Gustavo Penadés, era "de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay".

"La conozco hace mucho tiempo, es como la película (sic) Breaking Bad, la gente que se va volviendo mala. Si alguien se va volviendo malo, ¿yo que puedo hacer?", aseguró este jueves en Hoy se Arregla el Mundo de FM Hit.

"Si alguien se transforma en un monstruo que dice que una periodista dijo algo que no dijo, independientemente de que la Justicia diga si es delito o no, es una mentirosa. ¿Qué puedo hacer yo con una persona que colocó a Pablo Escobar en una foto truchada con el presidente actual de Colombia? ¿Qué puedo hacer yo con alguien que es tan agresiva?", se preguntó Pereira haciendo referencia a las fake news que Bianchi ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

"Si para mí es aberrante y para Graciela Bianchi yo soy el jodido, la que está complicada es ella. Ahora yo no soy médico, yo no puedo resolver estos problemas", concluyó.

La frase de Graciela Bianchi que causó la respuesta de Pereira

Luego de que Fernando Pereira catalogara la imputación de Penadés como uno "de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay", Bianchi saltó a responderle. "En ese barro yo no bajo, que no sean inmorales. Porque yo me imagino lo que Luis (Lacalle Pou) debe estar pasando", aseguró el miércoles a 970 Noticias de Radio Universal.

"Que no sean inmorales, porque no se olviden que yo estoy en el Frente desde el 71. Si quieren ir al barro, yo voy al barro, no tengo problema, y tengo datos personales de muchos dirigentes, ahora al barro no bajo, entonces que no sean inmorales o mejor dicho amorales", agregó.

"A los hipócritas no les tengo ningún respeto empezando por el presidente del Frente Amplio, que es un inmoral, porque medrar con una situación que le puede pasar a cualquiera; y no me hagan hablar, es de amoral más que de inmoral. Comentarios sobre lo que dice la oposición, que no me merece el más mínimo respeto, no voy a hacer", sostuvo en referencia a Pereira.