Fernando Pereira: “Decidimos colocarnos en la campaña defendiendo los derechos”

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reconoció que desde el movimiento obrero decidieron incidir en la campaña electoral en defensa "de los derechos". "El movimiento sindical (...) ¿tiene que hacer silencio o colocarse en la campaña defendiendo sus derechos? Acá decidimos colocarnos en la campaña defendiendo los derechos", sostuvo Pereira en una entrevista realizada en el portal de la central sindical este martes.

El dirigente cuestionó al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou por su propuesta de ahorrar US$ 900 millones por año. "Cómo nos va a dar lo mismo, por ejemplo, los anuncios de campaña que dicen 'vamos a recortar US$ 900 millones' y no dicen cómo. Entonces hay que aclarar que si va a ser con los trabajadores o con los más débiles, va a tener el rechazo del movimiento sindical", expresó.

Diego Battiste

Para Pereira no es una novedad que desde el PIT-CNT se apoye a la coalición de izquierda y puso como ejemplo a figuras sindicales como Héctor Rodríguez, que fue firmante del acuerdo fundacional del Frente Amplio o José "Pepe" D' Elía que fue candidato a vicepresidente del partido. "Un día los blancos se van a tener que interrogar por qué no hay más militantes sindicales blancos, porque cuando estaba Wilson promovía la participación de los militantes blancos dentro de los sindicatos", dijo.

De todas formas, el dirigente sindical aseguró que no cree que "toda la izquierda" esté concentrada únicamente en el Frente Amplio y mencionó a una figura del Partido Nacional y del Partido Independiente como ejemplo de eso: Álvaro Ramos, Pablo Mieres y Mónica Bottero. Según dijo, ante estas personas no va "a levantar un muro" porque hayan tomado una decisión "equivocada" sino que, por el contrario, tendrá una "mano tendida" a todo aquel que esté "cercano a las coincidencias sociales".

A su vez, dijo que "con una elección no se termina el mundo" y que aunque "se puede perder" políticamente, "no se puede perder el alma de la izquierda social".

"Claramente, si mi programa se parece bastante al del Frente Amplio, en alguno de los anhelos, yo no lo puedo ocultar. Por otro lado está el programa de los partidos tradicionales más Cabildo Abierto, con el que algunos decían que los separaba un océano pero parece que ese océano medía un metro", remató.

En relación a cómo se comportará el movimiento sindical en un eventual gobierno del Partido Nacional y sus aliados, Pereira sostuvo: "Habrá conflictividad en la medida en que no haya acuerdo entre quienes gobiernan y quienes dirigimos los sindicatos o entre las empresas y quienes dirigimos los sindicatos".