Fernando Pereira, sobre Friopan: la ocupación "mal utilizada es un golpe a la organización"

Después de que un grupo de 38 trabajadores sindicalizados de Friopan ocuparan la empresa durante cuatro días a partir del viernes 24 de mayo, dejando en malas condiciones la planta en donde se procesa masa, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió un post en su cuenta de Facebook que tituló: “La ocupación es un derecho, mal utilizada un golpe a la organización”.

El líder del movimiento sindical reconoció que le llegó el video que circuló por varias redes sociales en el que se denunció el pésimo estado en que los ocupantes dejaron la planta. Sostuvo que a pesar de que desde la central obrera se defiende la ocupación como “modalidad de derecho a huelga”, es una medida que debe tenerse en cuenta “después de agotar todas las instancias previas y de diálogo, así como otras medidas de lucha”.

“No tomar en cuenta estas cuestiones fundamentales es dañar al propio instrumento de lucha. Por supuesto que puede haber situaciones extremas que nos lleven a tomar esta medida, pero al mismo tiempo hay que tomar todas las acciones posibles para evitar negatividades ulteriores”, escribió el sindicalista.

La fábrica Friopan fue ocupada por 38 empleados sindicalizados de un total que supera los 100.

Así dejaron la fábrica después de 4 días de ocupación.

¿Que dicen de esto Murro y el PIT CNT?

👇 pic.twitter.com/2tkKLdwP6b — Fernando Marguery (@fmarguery) May 30, 2019

La medida fue tomada por 38 operarios, mientras que otros 77 que pretendían trabajar no lo pudieron hacer durante cuatro días. Según pudo saber El Observador, los trabajadores enviaron una carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que expresaban que querían ejercer su derecho a trabajar y que se oponían a la medida del sindicato.

Desde el ministerio, explicó Adolfo Fernández, uno de los propietarios de la empresa, se les informó que “no tenían derecho a nada”. “Hay derecho para ocupar, hay derecho para parar, pero no hay derecho para trabajar. El ministerio está para algunos y no para todos”, sostuvo el empresario.

Fernández dijo que el motivo de la ocupación fue “el rumor de una posible reestructura” tras la incorporación de nueva maquinaria y afirmó que más allá de las pérdidas económicas “el daño es incalculable”.

Puso como ejemplo que se perdieron clientes, ventas y materia prima en proceso. También se perdió un día para volver a poner en condiciones la maquinaria que hubo que desarmar para limpiar, relató.

“Hubo violación de la cámara de stock, de otra donde se guarda materia prima, hubo cámaras de circuito cerrado de televisión que se taparon y otras que las dieron vuelta. Entró gente que no era de la empresa, incluso hubo niños”, dijo Fernández.

“Había gente que quería entrar a trabajar, no pudieron y perdieron el jornal del viernes, sábado, lunes y martes”, relató el empresario.

Por su parte, Pereira agregó en su post que “tomar medidas de este volumen, sin agotar instancias y medidas previas, solo pueden ser negativas para el movimiento sindical y para la medida de ocupación, que en muchos momentos es necesaria.

De todas formas, el dirigente criticó que la empresa no haya explicado debidamente que, aunque las imágenes que circularon eran reales, la masa que se ve no hay forma de preservarla, ya que según argumentó se trata de “30 kilogramos de una masa que se llama espuma y que no puede preservarse”.

En tanto, la firma iniciará acciones legales contra el sindicato una vez se calculen las pérdidas totales. “Alguien se tiene que hacer responsable de todo esto.”, dijo Fernández.