Fiscal citará a quienes hayan discriminado a vocero del gremio del IAVA en redes sociales

El fiscal Fernando Romano citará "a todas las personas que pusieron algún posteo discrminiatorio" contra Gerónimo Sena, el vocero del gremio de estudiantes del IAVA, luego de que la familia del adolescente de 16 años presentara una denuncia por amenazas, informó a El Observador Javier Benech, director de comunicación de Fiscalía.

El joven, que estuvo presente en la ocupación del liceo en los últimos días en el marco de un conflicto en la educación por el sumario del director del IAVA, recibió comentarios discriminatorios y amenazas en redes sociales (principalmente en Twitter) luego de manifestarse en el centro estudiantil.

"Ocupador de liceos, donde te cruze (sic), te reviento, te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das foquita frenteamplista", escribió un usuario en Instagram bajo el nombre de francoo en un mensaje dirigido al vocero de los estudiantes.

Denuncia a Ignacio Álvarez

En diálogo con El Observador, Sena dijo que presentaría la denuncia en la comisaría por las diversas amenazas que recibió.

El joven, estudiante de bachillerato Artístico y con aspiraciones de estudiar Psicología –aunque no descarta la actividad política– dijo que también denunciaría al periodista Ignacio Álvarez, "por un hecho de violencia, porque dijo que me quería agarrar de los pelos", haciendo referencia a una entrevista del programa radial La Pecera, en el que Álvarez le dijo: "Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado te entiendo y por otro me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: ´Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas´. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos".

Según confirmó el vocero de Fiscalía, el fiscal Romano "no va a citar al periodista Ignacio Álvarez, porque si bien le parecieron infelices sus comentarios, no ameritan un reproche penal. Pero sí a aquellas personas que realizaron posteos discriminatorios".

Sena también recibió amenazas homofóbicas.