Fiscal Iglesias sobre su amenaza a periodistas: "Se me fue la moto, soy un ser humano"

El fiscal de Delitos Sexuales de 4° Turno, Raúl Iglesias, reconoció haberse equivocado en sus recientes declaraciones. "Se me fue la moto, porque estaba mal", confesó en Desayunos Informales (Teledoce). "Soy un ser humano con mis pasiones y con mis luces y sombras", añadió este martes.

Iglesias había sido cuestionado, entre otras cosas, después de que invitara a periodistas que "salen a decir cualquier cosa" a encontrase personalmente con él. "Ellos saben muy bien quienes son. Estoy en Uruguay 1125, que vengan y me lo digan en la cara", dijo en el programa En Perspectiva (Radiomundo).

"Me equivoqué", reconoció este martes. "Dijeron cosas de mi familia, de mi hijo, y eso me molestó", explicó.

Iglesias fue también interpelado por su reciente participación en el programa radial La Pecera, de Azul FM. El conductor del programa, Ignacio Álvarez, tiene medidas cautelares para no acercarse a la víctima de la presunta violación grupal en Cordón, a su hermana y a una testigo; informó La Diaria. El periodista había difundido al aire audios de contenido sexual sin autorización de la víctima y había intentado ponerse en contacto con ella y con su entorno.

La defensa de la mujer criticó al fiscal Iglesias por acudir a un programa cuyo presentador tiene medidas cautelares frente a la víctima de un caso que encabeza. "Yo voy a hablar con quien quiera hablar", dijo en cambio Iglesias. Además, señaló que la investigación al periodista por su manejo de la información, no es la misma en la que él actúa.

El fiscal señaló que "el único límite" sería que el periodista estuviera en la misma causa. En ese caso "obviamente no iba a hablar con él". "Pero, después, el periodista puede hacer las apreciaciones y yo no tengo que aclararle nada. Yo no tengo que darle información de la investigación, ni contradecirlo", añadió. "Me parece más importante el tema de la libertad de prensa", afirmó.

Además, se refirió a una respuesta que le dio a Álvarez. El periodista le había planteado que, como la víctima tiene 30 años y uno de los imputados 17, ella podría ser imputada por mantener relaciones sexuales con un menor de edad a quien le lleva más de ocho años. Iglesias había considerado válida la hipótesis de Álvarez; cuando en realidad para que eso se diera, el joven tendría que ser menor de 15 años.

"Hubo un malentendido de mi parte", dijo el fiscal. En cualquier caso, señaló que eso le corresponde a Fiscalía de Adolescentes. "En la investigación penal que está a mi cargo, ella está en el carácter de víctima y hay imputados. Lo que yo digo muchas veces es que las cosas van cambiando y mutando para un lado y para otro", continuó.

"Yo me hago cargo de las cosas —aseguró— Lo digo, sí: me expresé mal". "A veces es muy difícil, en un escaso tiempo, expresar ideas", alegó. "A veces, uno lo obvio no lo aclara, pero es lo primero que tiene que aclarar. Lo voy aprendiendo sobre la marcha", dijo.

Por otro lado, admitió que "a veces hay rispideces" con el fiscal de corte, Juan Gómez. "Pero de mi parte, ya está. Yo lo quiero es trabajar, cada uno en su lugar", afirmó. En este sentido, indicó que le está pidiendo a Gómez "personal para trabajar mejor".

"Uno no puede vivir en guerra continuamente", finalizó.