Fiscalía citará a declarar a Gustavo Penadés en los próximos días

La fiscal Alicia Ghione citará a declarar al senador nacionalista Gustavo Penadés en los próximos días, informó Telemundo y confirmó El Observador. El legislador será interrogado sobre al menos siete denuncias que tiene en su contra por abuso sexual de menores. La primera de ellas la hizo la militante nacionalista Romina Celeste Papasso.

Ghione, que le tomó la declaración a todas las víctimas, estaba aguardando los resultados de informes técnicos que había solicitado para citar a declarar al senador. La carpeta fiscal está reservada judicialmente hasta el 27 de mayo, lo que quiere decir que a esta esa fecha la fiscalía tiene derecho a no mostrarle a Penadés las pruebas que tiene en su contra.

Según informaron los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, los relatos de sus defendidos —que ya son cinco— demuestran el mismo modus operandi: menores de edad contactados por un intermediario, encuentros con el senador en hoteles de alta rotatividad y un pago a cambio de ello.

Fuentes cercanas a Penadés confirmaron a El Observador que el senador todavía no recibió la notificación por parte de Fiscalía.

El relato de Romina Celeste

Romina Celeste Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó en entrevista con Hacemos lo que Podemos (Direct TV).

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y el político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

Por su parte, Penades en ese momento negó el hecho. "Este es un tema estrictamente personal", afirmó el senador en una declaración pública y agregó que no involucraba al gobierno ni a su partido. "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo".