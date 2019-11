Fiscalía pidió prisión por abuso sexual para responsables de guardería en Paso Molino

La fiscal Sylvia Lovesio pidió 180 días de prisión preventiva para un hombre de 80 años y una mujer de 51, responsables de una guardería ilegal que funcionaba en Paso Molino, en Montevideo, y que fue denunciado por varios casos de abuso sexual.

Lovesio pidió imputar al hombre por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual especialmente agravado, así como abuso de inferioridad psicológica de menores incapaces. Para la mujer, en tanto, se pidió la imputación como coautora por los mismos delitos, a excepción del abuso sexual, y por violencia privada.

Ninguno de los dos mostró signos de arrepentimiento ni confesó los hechos, indicó la fiscal en conferencia de prensa posterior a la audiencia. El hombre, por su parte, se negó a declarar.

La guardería funcionaba hace 10 años y la Fiscalía continuará investigando para conocer por qué aunque hubo una denuncia de abuso sexual hace dos años el caso no fue diligenciado.

El hombre y la mujer estaban en pareja y tenían una hija de 13 años en común. La adolescente, detalló la fiscal, también muestra signos de haber sido víctima de abuso sexual y la fiscal espera tener el testimonio de una psicóloga que la atendió para definir si cabe imputar otros delitos también por ese caso.

Junto con la formalización Lovesio pidió la suspensión de la patria potestad para ambos progenitores.

"Tenemos pruebas testimoniales, periciales, así como informes de los equipos multidisciplinarios de los prestadores de salud a los que fueron derivados los niños cuando tomamos conocimiento de la denuncia el lunes", afirmó Lovesio en la conferencia de prensa. Además, mencionó que entre la prueba también hay informes de psicólogos que trataron a los niños.

Hasta la tarde de este viernes seguían llegando denuncias a la Fiscalía por casos de abuso sexual en la guardería del Paso Molino.

El martes Subrayado dio a conocer el testimonio de varios padres que denunciaron ante la Justicia a los responsables del lugar. El lunes tres madres denunciaron que alrededor de siete menores habían sido víctimas de abuso sexual en la guardería irregular.

Una de las madres denunciantes aseguró a Subrayado que ya había reportado los presuntos abusos en la seccional 19ª dos años atrás, pero que entonces no se había iniciado una investigación. "Un día de noche (mi hija) me contó lo que estaba pasando. Que la pareja de la cuidadora le tocaba las partes íntimas y le hacía cosas que ella no quería", relató esa mujer.

Otra madre dijo que uno de los menores relató que las niñas eran encerradas por el hombre en un cuarto, cuando su pareja se ausentaba.