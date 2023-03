¿Flojos, inocentes o distraídos?

Me tiro de cabeza en la piscina de este Pícnic! para hablar de mentes rígidas, o más bien de momentos de mentes rígidas, que de esos tenemos todos.



“ Una vez que la mente ha aceptado una explicación plausible de algo, se convierte en un marco para toda la información que se percibe. Nos sentimos atraídos, subconscientemente, a encajar y contorsionar todo el conocimiento posterior que recibimos en nuestro marco, ya sea que encaje o no. Los psicólogos llaman a esto 'rigidez cognitiva'. Los hechos que construyeron una premisa original se han ido, pero la conclusión permanece: el sentimiento general de nuestra opinión flota sobre los cimientos colapsados ​​que la establecieron. La sobrecarga de información, el 'ajetreo', la velocidad y la emoción exacerban este fenómeno. Hacen que sea aún más difícil actualizar nuestras creencias o mantener la mente abierta” , escribió Ryan Holiday en el libro Trust me, I´m lying. Confessions of a media manipulator.