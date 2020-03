Fredy Varela fue a la Mutual a comunicar que El Tanque Sisley quiere volver a jugar

El presidente de El Tanque Sisley, Fredy Varela, se reunió este lunes con las autoridades de la Mutual de Futbolistas a los efectos de comunicar la intención de su club de volver a competir en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Varela concurrió al gremio de los jugadores, donde se reunió con cuatro directivos, con la intención de refinanciar las deudas que mantiene desde el inicio de la temporada 2019 cuando el club se retiró del Campeonato Uruguayo un día antes del inicio del Torneo Apertura, lo que determinó que descendiera a la divisional Amateur.

Actualmente el club continúa afiliado a la AUF y compite en divisiones formativas.

“Varela nos manifestó la intención de volver a la actividad y el próximo paso es que presente una propuesta para cancelar la deuda. Nosotros le dejamos claro que la decisión no pasa por la Mutual, nosotros lo que podemos ser es vehículo para hacerle llegar a los jugadores la propuesta de pago. Reunirlos y que los jugadores tengan un marco legal”, reveló el presidente de la gremial Michael Etulain a Referí.

Etulain agregó: “Pero le dejamos bien en claro a Varela que aceptar las condiciones no pasa por la Mutual sino por los jugadores, ya que las deudas son individuales”.

Camilo Dos Santos

Varela se retiró de la gremial expresando a los dirigentes que va a elevar una propuesta para refinanciar las deudas que le permitan a El Tanque Sisley volver a competir. “Las condiciones de la propuesta las tienen, pero las van a pasar por escrito con las pautas de pago”, dijo Etulain.

¿Cuánto debe?

El problema es saber a cuánto asciende la deuda de El Tanque Sisley. ¿Por qué se generan dudas sobre el monto? “Es difícil saber el monto de la deuda porque todos tenemos distintos números. Es un tema a analizar. La realidad es que como pasaron dos años, se generan intereses, algunos tenían contrato al momento en que el club se retiró, las deudas no son por los mismos montos, se generan desfasajes. No es fácil pero hay que afinarlo”, expresó Etulain a Referí.

La gremial solicitará en las próximas horas a la Asociación Uruguaya de Fútbol que le informe oficialmente las deudas que tienen registradas del club.

El Tanque Sisley quedó al margen de la actividad el 19 de abril de 2019. En aquel momento Referí informó que el club debía más de US$ 2 millones por todo concepto.

Pero la deuda más grande que tenía el club fusionado fue la contraída con Danubio por el pase de Joaquín Ardaiz. En aquel entonces el club le debía a los franjeados € 1,5 millones.

El pase de Ardaiz a El Tanque Sisley se realizó en enero de 2016, cuando el contratista argentino Marcelo Simonian adquirió la ficha del delantero por un monto total de € 2,5 millones. El empresario abonó € 1 millón y firmó dos vales por el saldo. El resto jamás lo pagó.

El hecho es que como por ley Simonian no puede ser dueño de la ficha del jugador, lo cedió a El Tanque Sisley, club con el que estaba en conversaciones para adquirir la Sociedad Anónima Deportiva. El compromiso impago del empresario generó que Danubio fuera contra El Tanque por el reclamo de la deuda.

Leonardo Carreño

Este no es el único monto que deben los fusionados. Al momento de decidir no jugar los reclamos presentados por los jugadores ante la gremial, en 2019, rondaba los US$ 350 mil. A ellos se sumaba un reclamo del exentrenador del club, Julio César Antúnez por US$ 250 mil.

En caso de que Varela obtenga el dinero, El Tanque Sisley quedará habilitado para retomar la actividad en la divisional Amateur, el tercer nivel del fútbol de la AUF, después de Primera (16 equipos) y Segunda (12 equipos) divisiones profesionales.