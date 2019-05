Fredy Varela renunció en la AUF, ¿y ahora? "Designarán al Chapulín Colorado"

Fredy Varela, presidente de El Tanque Sisley, renunció sin haber asumido su cargo de coordinador de seguridad de la Segunda División Profesional por los comentarios y repercusiones que había generado su nombramiento.

A pesar de que su club no compite, por mantener deudas con jugadores y entrenadores, el pasado 15 de mayo Varela fue designado para ejercer como nexo entre los clubes y la policía en la coordinación de los dispositivos de seguridad.

El presidente de la Mesa Ejecutiva de Segunda división, Elías Zumar, reveló a Referí los motivos de la nominación de Varela: “Uno hizo un análisis desde todo punto de vista y el cargo que va a ocupar no es nada político. En la opinión pública puede caer mal, pero es un lugar que lo puede manejar bien porque tiene tiempo, y si no cumple con la función lo bajaremos”.

Sin embargo, antes de comenzar a ejercer funciones, el polémico dirigente de El Tanque Sisley dio un paso al costado tras elevar una nota a Zumar en la que argumenta: “De acuerdo a las repercusiones que ha tenido mi designación, entiendo oportuno declinar la asunción en tales circunstancias”.

Referí consultó al presidente de la Mesa Ejecutiva de Segunda, Zumar, sobre si había hablado con Varela y respondió: “Sí, hablé porque me llamó y me dijo que solicitó alejarse para no generar situaciones que se habían dado en la opinión pública, como los comentarios de la gente. Argumentó lo que dice la nota. Es medio ambiguo esto, no es algo que quede claro, como que por la opinión pública, por los trascendidos se va. Que no era conveniente que asumiera el cargo y que para no perjudicar a nadie se iba”, respondió el dirigente.

Zumar no renunció

El presidente de la Mesa de Segunda se mostró molesto por la filtración de la carta de renuncia de Varela, aseguró que no va a proponer a nadie para ese cargo, e ironizó en la charla con Referí: “Designarán al Chapulín Colorado”.

Zumar contó paso a paso cómo se registraron los hechos: “Ayer (el lunes) hice un Consejo se Liga donde me despedí de mis pares de primera división porque al terminar el campeonato vendrá otra Mesa porque estaba tapando un agujero. Antes de eso me llega una nota con mesa de entrada que dice: 'Fredy Varela'. Entonces le dije a un compañero, guardala, no se la vamos a pasar a los clubes porque se viraliza esto”.

Zumar reveló que acto seguido subió a despedirse de sus compañeros que propusieron comprar unas pizzas. Y mientras esperaban, su compañero de la Mesa, Matías Bentancur le mostró el Twitter de un periodista donde estaba la carta de Varela.

“Esa nota alguien la filtró. Se podrán imaginar cómo tomé eso. La carta viene a nombre mío y la tiene el periodismo. Salió de adentro de la AUF. Esa es mi preocupación y mi enojo. Entonces salí puerta afuera y estaba Gustavo Clavijo (Radio Oriental) que me preguntó que me pasaba y le dije: ‘Me voy caliente, creo que no vengo más’. Pero no hay ninguna renuncia de parte mía”, explicó.

Zumar agregó: “Alguien se va a tener que hacer responsable cuando se genere un problema entre los clubes y la comisión de seguridad. No la Mesa Ejecutiva de Segunda. Porque esa coordinación es un trabajo importante. Me han llegado a preguntar si ese cargo era pago”.

Sobre Varela, subrayó: “No llegó ni asumir en el cargo porque ayer tenía que coordinar la cuarta etapa del torneo. Es el fútbol que tenemos. Alguien va a tener que proponer a alguien ahí. Yo no voy a proponer a nadie. Vendrá el Chapulín Colorado como le decía a mi hijo cuando tenía 5 años”.

Referí intentó comunicarse con el presidente de El Tanque Sisley, Fredy Varela, pero no respondió a los llamados.