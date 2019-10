Frente Amplio recibió un sacudón y ya busca respaldos hacia el balotaje

Por Martín Tocar y Paula Scorza

Apenas el reloj marcó las 20:30 los números de las encuestadoras en la televisión borraron de un plumazo las sonrisas de ministros, legisladores y dirigentes del Frente Amplio.

“37,6%. Lapidario”, dijo el socialista Julio Bango apenas vio la proyección de Opción en Canal 4. Pocos segundos después, Equipos dio números más auspiciosos que levantaron un aplauso espontáneo, aunque los más realistas sabían que el dato confirmaba una magra votación. Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, se alejó de la muchedumbre que miraba Canal 10 y caminó hacia el ministro Danilo Astori. “40,6%”, le susurró al oído antes de cerrar sus ojos como quien recibe una mala mano en el truco. Hubo ojos llorosos –sobre todo en el entorno del candidato Daniel Martínez–, gente pidiendo cambiar las caras largas y abrazos de consuelo.

El sacudón que se vivió frente al Hotel Crystal Tower se explica en parte por el optimismo que cundió en la coalición de gobierno en los últimos días y que reinó hasta el momento en que se anunciaron las proyecciones del domingo.

Hasta la segunda mitad de setiembre, el Frente Amplio no despegaba del piso de treinta y poco por ciento y en el equipo de Daniel Martínez sabían que esos números los alejaban de la ilusión de un cuarto gobierno. Sin embargo, la tendencia comenzó a virar sobre fines de ese mes y hasta en horas de la veda los dirigentes del oficialismo recibieron indicadores que insinuaban que el electorado se estaba volcando en favor del FA.

Aunque el tramo final de la campaña permitió al FA arañar el 40%, terminó lejos de lo que varios de sus dirigentes anhelaban y pronosticaban en los últimos días. Con los números a la vista, se limitaron a repetir que “dos puntitos más” hubieran cambiado todo. Era lo que esperaban.

De qué se agarra el Frente

Martínez vio los resultados junto a su familia desde el octavo piso del hotel, ese que le había regalado dos noches soñadas.Su esposa Laura Motta dijo a El Observador que los recibió “con tranquilidad”. Sus asesores apelaron a que es una persona “fuerte”, que está “acostumbrado” a los golpes de la vida y a que la pelea es cuesta arriba pero no está perdida.

Diego Vila

Como para evitar que ganara la pesadumbre, el candidato del FA bajó rápidamente a dar su discurso. Dijo que “la fuerza más importante del país se llama Frente Amplio” y que “cada uno con su conciencia tendrá que elegir quiénes son las personas más preparadas” para llevar adelante un gobierno.

Después caminó media cuadra hasta 18 de julio, donde lo esperaban los militantes frentistas, y repitió los mismos conceptos. Habló del “ajuste” que propone la oposición, dijo que el “pueblo es inteligente” y que “no votará un cheque en blanco”, en referencia a las propuestas de Luis Lacalle Pou.

Lo que viene

Con el paso de los minutos, el golpe inicial dio paso a un razonamiento más en frío en el que los integrantes del equipo de Martínez hallaron argumentos de los que agarrarse para pensar en una victoria en el balotaje. Aunque el comando se reunirá este lunes para trazar la estrategia de cara al próximo mes, sus integrantes ya saben que una de las líneas de acción será llevar la competencia a un mano a mano entre “personas” y no partidos. Los dirigentes del FA piensan maximizar los atributos en los que Martínez aventaja a Luis Lacalle Pou, y consideran que hay votantes del Partido Colorado y Cabildo Abierto –así como otros partidos chicos– que podrían volcarse al exintendente.

A pesar de las señales destinadas a los uruguayos de todos los partidos –como el pabellón nacional en vez de los colores frenteamplistas en el cartel detrás de Martínez–, el discurso del candidato oficialista fue al choque con el modelo de la oposición. En su entorno señalaron a El Observador que en las próximas semanas buscarán exhibir las diferencias en la coalición opositora y tender la mano a los votantes que no ven con simpatía la alta participación de Cabildo Abierto.

Otro dato del cual se agarran en el oficialismo para no dar la batalla por perdida es una encuesta de Equipos con un escenario de balotaje entre Martínez y Lacalle Pou. Los números previos a la elección mostraban un empate técnico entre ambos, cuando a mediados de setiembre marcaban un 47% a 42% a favor del nacionalista.

En el comando son conscientes de que el golpe de efecto de este domingo tendrá sus consecuencias en la opinión pública –los resultados cambian el punto de partida–, pero confían en sus armas para revertir el bajón. “Asumo el desafío y se abre una nueva etapa. Aquí están Graciela y Daniel para seguir junto a la gente. ¡Claro que podemos!”, exclamó Martínez ante su gente.

La joven quinceañera que en febrero encabezó el primer spot de campaña del Frente Amplio –en el que contaba haber nacido con la izquierda en el poder y pedía no dar por sentado todos sus logros– miraba desde las vallas mordiéndose el labio.

El no a la reforma y el motivo para festejar

"Nunca más, nunca más, milicos nunca más”. El discurso de Martínez y Villar había terminado hacía rato pero los militantes se quedaron en 18 de julio, alrededor del estrado, cantando. Los dos candidatos del FA eligieron destacar en sus discursos la no aprobación de la reforma propuesta por el candidato nacionalista Jorge Larrañaga, “Vivir sin miedo” y así se lo trasladaron a la militancia. “El pueblo dijo que el miedo no es la forma”, arengó Martínez y cosechó los primeros aplausos después de conocidos los números de las encuestadoras. Repitió Villar y volvió a cosechar aplausos de una militancia que no había conseguido los números que esperaba pero que allí encontró el motivo por el cual festejar.