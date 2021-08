Frente prepara acto afuera del Parlamento para dar su versión de Rendición de Cuentas

"No se puede ni debe culpar al gobierno por haberse topado con una pandemia mundial a pocos días de haber asumido. Sin embargo, hay elementos para asegurar que se realizó una deficitaria gestión de la economía y una muy deficiente contención de sus consecuencias sociales". Así lo afirmó el Frente Amplio en en el informe en minoría que presentará el lunes en Diputados cuando la Cámara de Representantes empiece a discutir en sala el proyecto de Rendición de Cuentas.

Más allá del debate que darán en el Parlamento, los diputados del Frente Amplio definieron "rendir cuentas" en la Plaza Primero de Mayo y reclamar por el "ajuste fiscal" del gobierno que, en medio de una "crisis económica sin precedentes", según la oposición optó por "recortar salarios, pasividades y políticas públicas". Un "ajuste fiscal" que, en la visión de la bancada frenteamplista, estructura toda la política económica del Poder Ejecutivo. Lo harán el mismo lunes, a escasos de metros del recinto en que el comenzará discutirse el mensaje presupuestal.

Allí la bancada de la coalición de izquierdas advertirá que el gobierno "se vale de las consecuencias de la pandemia para justificar la ausencia de políticas y el recorte de los recursos ya existentes".

El mensaje de denuncia de la oposición hará énfasis en algunos puntos concretos como la polémica por la alimentación en los centros de enseñanza primaria. El Frente Amplio apelará a afirmar que las autoridades del gobierno "confirmaron que a los niños y niñas de la escuela pública no se les permite repetir la bandeja escolar en el almuerzo". En el Parlamento, la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, indicó que si no se permitía la repetición, probablemente fuera "porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional".

El Frente Amplio también cuestionará que el presidente Luis Lacalle Pou "celebra en medios internacionales haber recortado US$ 600 millones en medio de una crisis".

La estrategia será presentar algunos "titulares" sobre distintas áreas de la gestión. Entre ellos, que Uruguay ocupa la posición 164 entre 181 países del mundo en cuanto al nivel de gasto destinado a la contención de la pandemia. También en que el gobierno "sobrecumplió" sus metas fiscales en US$ 140 millones , al tener "menos déficit del que estaba dispuesto a tener" y "dejando en evidencia" que "no se hizo todo lo que se podía hacer" para amortiguar las consecuencias sociales y económicas de la emergencia sanitaria.

La oposición también subrayará en el informe parlamentario el "sobrecumplimiento" en el tope de incremento del gasto en US$ 270 millones, y en US$ 400 millones en cuanto a tope de endeudamiento.

"Hay un retiro del Estado y una apuesta del gobierno a la actividad privada como motor del crecimiento", sostuvo el informe en minoría que presentará la oposición el lunes ante la Cámara. "Ante un escenario económico adverso visualizamos un Estado que se retrae desamparando a su población, fundamentalmente a los más vulnerables", señaló el documento del Frente Amplio.

En números

El análisis realizado por el Frente Amplio aseguró que la Rendición de Cuentas a aprobarse a partir del lunes recorta US$ 309 millones en el gasto. Según los cálculos de la oposición, de esa cifra, US$ 86 millones corresponden a salarios de funcionarios públicos, casi US$ 100 millones en el funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, y US$ 124 millones en inversiones.

En Vivienda, señaló la oposición, hubo $ 1.350 millones menos en términos reales con respecto a 2019. Allí, advirtieron en el informe, no se ajustaron los recursos del Fondo Nacional de Vivienda de acuerdo a la ley, "aplicándose ilegalmente el decreto 90/020", que topeaba en un 85% la ejecución de las asignaciones presupuestales.

El Frente Amplio además remarcará que el Plan Quinquenal de Vivienda asume que terminará este período con 3.805 nuevas soluciones habitacionales menos que en el último año de gobierno de Tabaré Vázquez.

A su vez afirmaron que los datos del primer trimestre de este año demuestran que Uruguay "ha tenido el peor desempeño en América Latina durante la pandemia" y que el país será el único en la región que a fines de este año seguirá sin recuperar su nivel de actividad anterior a la epidemia.