FUBB le bajó el pulgar a la llegada de Esteban Batista y Nacional presentará apelación

El retorno de Esteban Batista a Nacional para disputar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 sufrió un traspié reglamentario y el tricolor se mueve en los escritorios de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para lograr su habilitación de cara a los playoffs del certamen.

Nacional anunció el retorno del pívot el pasado domingo 18 de abril, como recambio de una de sus fichas nacionales, Jonathan Sacco (es argentino pero tiene ascendencia uruguayo y por tanto ocupa ficha nacional), quien sufrió un desgarro.

Leonardo Carreño

Batista ¿recambio de ficha nacional o ficha innominada?

El día siguiente le elevaron una consulta a la Comisión de Reglamento y Elegibilidad de la FUBB para saber si ese recambio se ajustaba a los reglamentos.

"Batista cumple con cada uno de los requisitos enumerados en el artículo 14 del Reglamento de las Liga Uruguaya de Básquetbol 2020-2021", dijo a Referí el presidente del club, Ariel Martínez.

"Ese artículo dice que para que se pueda cambiar una ficha nacional por otra se tienen que dar ocho requisitos: 1) estar en una etapa previa al inicio de los playoffs; 2) ser el primer y único recambio de un jugador nacional que se va a realizar; 3) que el jugador se encuentre habilitado para jugar, de acuerdo a los reglamentos de la FUBB; 4) que el jugador no venga con pase del extranjero; 5) que el jugador no haya jugado en el extranjero durante el año anterior a la fecha de recambio; 6) que el jugador no venga de ligas del interior; 7) que el recambio que se pretende realizar sea de una ficha mayor por otra ficha mayor; y 8) que el jugador no pertenezca en este caso a Nacional ni haya jugado como ficha innominada en el torneo en curso", dijo Martínez.

Sin embargo, la respuesta de la Comisión fue negativa. ¿Por qué? Por el alcance interpretativo que se le dio a la expresión de "año anterior". Batista jugó la temporada 2019-2020 con San Lorenzo de Almagro. Su último partido lo disputó el 5 de marzo de 2020 por el torneo local (que a la postre quedó inconcluso) mientras que el 12 de marzo de 2020 jugó por la Basketball Champions League Americas.

Posteriormente Batista jugó los playoffs de la Liga Uruguaya 2019-2020 con Hebraica Macabi (perdió 3-1 la serie de cuartos de final contra Trouville en noviembre del año pasado).

Nacional entiende que Batista jugó hace ya más de 365 días con San Lorenzo. Pero la Comisión entendió que la expresión año anterior refiere a todo el 2020.

"Cuando recibamos formalmente las explicaciones vamos a apelar la decisión y llevarla al Tribunal de Apelaciones de la FUBB. Estoy seguro que esto pasa porque se trata de Esteban Batista que es el jugador más desnivelante para la Liga", expresó Martínez.

En la misma situación que Batista se encuentra Leandro Taboada que iba a ser ficha de recambio temporal en Trouville por Marcos Marotta. El ex Nacional y Aguada jugó en 2020 por Libertad de Sunchales. También Diego Álvarez que estaba en el radar de Aguada y que el año pasado, antes del parate por la pandemia de coronavirus, defendió a Ciclista Olímpico de La Banda.

Puede jugar por un extranjero

Si la apelación no prospera, Nacional solo podrá utilizar a Batista como una de sus tres fichas innominadas. Las mismas son ocupadas por los extranjeros Dominique Morrison, Charles Mitchell y Devon Collier. Como Morrison arrancó la temporada recuperándose de un desgarro, Nacional trajo un cuarto foráneo, Ángel Núñez, quien jugó en lugar de Morrison y Mitchell algunos partidos con muy buenas actuaciones (solo pueden jugar tres fichas innominadas por partido).

Leonardo Carreño

Con la llegada de Batista, Nacional es un candidato de peso

Jurídicamente, Nacional sustenta su posición en que el citado artículo 14 cuyo texto dice “ni que haya jugado en el año anterior en el extranjero” y no “ni que haya jugado el año anterior en el extranjero” por lo que entienden que la referencia se realizó al concepto natural y temporal del término “año” que son 365 días y no al año anterior como sustantivo (el 2020 en este caso).

También entiende Nacional que sería absurdo que si el precepto legal refiere al año anterior (2020) podría darse el caso que de un jugador que haya jugado a comienzos de 2021 sí podría jugar en la presente Liga, lo que iría en contra del espíritu de la norma.

El Tribunal de Apelaciones de la FUBB tendrá la última palabra en este caso.

Batista, que comenzó a entrenar en Nacional el 19 de abril, mientras, queda a la espera. Es probable que el próximo partido ante Capitol no se juegue por la cantidad de casos positivos de covid-19 que tiene el elenco del Prado. Si el tricolor gana esos puntos se asegurará un lugar entre los cuatro primeros de la primera fase del certamen. Solo tendría que jugar con Urunday Universitario para cumplir con el calendario. Después esperará a los playoffs ya seguro en cuartos de final. Antes, deberán definirse los otros cuartofinalistas con cruces entre el 5º al 12º puesto.

Además, este miércoles, autoridades de la FUBB se reunirán con la Secretaría Nacional del Deporte para analizar si continuar con la Liga o hacer un parate de algunas semanas ante el crecimiento de los casos de covid en Aguada, Capitol, Biguá y Malvín.